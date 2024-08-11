"رفض بنتلي النصر والهلال حرمه من أغلى عرض في التاريخ".. حلقات سالم الدوسري لا تنتهي في مسلسل الميركاتو!

سالم الدوسري ضيف دائم في مسلسل الميركاتو السعودي..

سالم الدوسري، أحد أعلام الكرة السعودية، ليس في العقد الأخير، ولكن في تاريخ المملكة، حيث يمتلك نجم الهلال، بصمات ستظل محفورة في تاريخ بلاده، ولعل أبرزها هو ذلك الهدف الرائع الذي أحرزه في مرمى الأرجنتين في نهائيات كأس العالم (فيفا 2022)، والذي بات علامة فارقة، واختارته المملكة ليكون واجهة للملف السعودي المرشح لاستضافة مونديال 2034 عبر موقعه الرسمي.

ويًعرف سالم الدوسري بأهدافه ذات البصمة الإبداعية، التي ما إن قمنا بجمعها، حتى نشاهد لوحة فنية من الأهداف الرائعة التي تجمع توقيع نجم الهلال.

ومنذ صعوده إلى الفريق الأول بنادي الهلال في صيف 2011، شق الدوسري طريقه بثبات، ليكون أحد العناصر الأساسية في كتيبة الزعيم، حتى بعد موسم الميركاتو التاريخي، الذي شهدته المملكة في الصيف الماضي، استطاع سالم أن يكون له مكان أساسي، ويثبت حضوره بين النجوم الأجانب بحصيلة تهديفية كبيرة، بلغت 22 هدفًا و7 تمريرات حاسمة في 42 مباراة بقميص الأزرق في مختلف المسابقات.

ولكن، يمكن القول إن سالم الدوسري لم يخطف الأنظار بأهدافه فقط، بل بكونه ضيفًا في حلقات الميركاتو الصيفي بصورة مستمرة، وكثيرًا ما يتعلق اسم الدوسري بتلقيه عرض تاريخي من أحد الأندية المنافسة، أو بقصصه السابقة قبل الانتقال إلى الهلال.