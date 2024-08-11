النجم المغربي تألق مع منتخب بلاده الأولمبي

فتح تألق سفيان رحيمي نجم العين مع منتخب المغرب الأولمبي في أولمبياد باريس 2024 الباب للمزيد من الحديث عن إمكانية انتقاله إلى دوري روشن السعودي، لكن اللاعب مسؤولي ناديه الإماراتي حسموا الموقف تمامًا.

بداية الحديث عن رحيمي كانت بعد مستواه المبهر ودوره المؤثر جدًا في فوز العين بدوري أبطال آسيا وخاصة مساهمته الجادة في إخراج النصر ثم الهلال من البطولة، وقد ارتبط بعدد من الأندية أبرزها الاتحاد والنصر.

رحيمي واصل تألقه الملفت هذا الموسم وقاد المغرب للميدالية البرونزية في أولمبياد باريس 2024، وهو ما زاد الحديث عن عروض الأندية السعودية، لكن مصادر موقع كووورة الخاصة أكدت بقاء اللاعب في الإمارات.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

حيث قال مصدر مقرب من اللاعب "رحيمي لديه ولاء كبير لنادي العين وإخلاص يتجاوز الحدود، والدليل أنه فور عودته مع منتخب المغرب من باريس بعد تتويجه هدافا للأولمبياد وحصد البرونزية التاريخية، أصر على اللحاق بمعسكر العين في الدار البيضاء وتابع مباراة الرجاء الودية".

تابع "رحيمي ليس مهتما بما يتردد عن العروض المذكورة، وهو رهن إشارة العين. لقد وعد إدارة العين بمساعدة الفريق في الدفاع عن لقب دوري أبطال آسيا، وفي مونديال الأندية في أمريكا. إدارة العين تقدر رحيمي بشدة، وتقدر أنه كان عند حسن الظن، ومدربه هيرنان كريسبو يرى أنه اللاعب الأهم داخل الفريق".

وأتم "لذلك لا مجال حول التفاوض بشأن رحيله. رحيمي يرغب في الظفر بلقب هداف الدوري الإماراتي ليضمه لسلسلة إنجازاته الفردية والجماعية مع النادي".

ومن جانب آخر، كان عضو مجلس إدارة العين والمسؤول الرياضي، محمد إبراهيم آل محمود قد أكد نفس وجهة النظر، بقوله لقناة الرياضية المغربية "سفيان رحيمي عيناوي 100%، وليس لدينا أي اهتمام للنظر لأي عروض قادمة له، وهو على علم تام بذلك وهو ابن النادي وابن مدينة العين".

أتم "العلاقة التي تربط سفيان بنادي ومدينة العين ومسؤولي النادي أكبر من كرة القدم".