ساديو ماني محل جدل من جديد .. السنغالي بطل صراع خاص بين النصر والاتحاد!

السنغالي يشعل الوسط الرياضي من جديد..

كلما قلنا إن الجدل هدأ من حول الجناح السنغالي ساديو ماني؛ محترف النصر السعودي، تمر الأيام وتقول عكس ذلك!

أسد التيرانجا كان قد انضم للعالمي في الميركاتو الصيفي الماضي قادمًا من بايرن ميونخ بعد موسم فاشل، لكن الجدل لم يتوقف من حوله من حينها..

تارةً انتقادات فنية لمستواه، وتارةً أخرى أزمة في علاقته مع جماهير العالمي، وآخرها يتعلق بمستقبله في الفريق، فمنذ فترة كان الحديث يدور حول احتمالية انضمامه للقادسية خلال الصيف الجاري، قبل أن تؤكد التقارير التراجع عن الصفقة.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

حاليًا تزعم بعض التقارير السعودية أن النصر يحاول تسويق ماني، مشيرة إلى أنه قام بعرضه على نادي الاتحاد، لعدم الحاجة الفنية لخدماته، بينما العميد يبحث عن تدعيم أطرافه.

التقارير الاتحادية تؤكد بشكل قاطع روايتها، أما النصراوية فتنفي ذلك تمامًا؛ وهو ما سار عليه الإعلامي الرياضي النصراوي عبدالعزيز المريسل..

المريسل أوضح أن النادي العاصمي لم يعرض جناحه على نظيره الجداوي، مشيرًا إلى أن الأخير هو من قدم عرضًا له.

وأكد الإعلامي النصراوي أن ناديه لم يقرر بعد موقفه من عرض العميد، على أن تشهد الأيام القليلة المقبلة حسم مصيره.

يذكر أن النصر لم يبرم إلا صفقة وحيدة خلال الصيف الجاري بالتعاقد مع الحارس البرازيلي بينتو، أما الاتحاد فضم الحارس الصربي بريدراج رايكوفيتش، الفرنسيين حسام عوار وموسى ديابي، بخلاف عدد من الصفقات المحلية كصالح الشهري، حامد الشنقيطي وغيرهما.