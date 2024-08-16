أخبار الأهلي اليوم | قرعة ثقيلة في النخبة الآسيوية .. واستقالة مسؤول كبير تربك حسابات العيسى!

ترصد النسخة العربية من موقع "GOAL"، أبرز أخبار النادي الأهلي السعودي، اليوم الجمعة 16 أغسطس 2024م، وما يدور حول الفريق.
قرعة دوري أبطال آسيا النخبة | فرصة أمام النصر والهلال للانتقام من العين .. والأهلي أمام مهمة ثقيلة
أجريت قرعة دور المجموعات بمنافسات دوري أبطال آسيا النخبة مساء اليوم الجمعة، حيث أسفرت عن مواجهات عربية قوية وتحديات خاصة للأندية السعودية.
"استقالة مسؤول كبير في الأهلي" .. ضربة جديدة بعد السقوط أمام الهلال في السوبر
"ماذا يحدث في الأهلي السعودي؟!".. سؤال يطرحه الآلاف من عشاق هذا الكيان الرياضي الكبير، منذ بداية الميركاتو الصيفي الحالي وحتى الآن.
"مشروع وهمي وفضيحة الرؤساء السماسرة" .. أسرار خطيرة في أزمة احتراف اللاعب السعودي
بشكل غاضب للغاية.. كشف الإعلامي الرياضي سعود الصرامي، عن أسرار خطيرة في قضية "احتراف اللاعبين السعوديين"، خلال الميركاتو الصيفي الحالي.
"سيقتل مسيرتك" .. عراف نيجيري يُحذر فيكتور أوسيمين من الانضمام إلى هذا الفريق
مازال المهاجم النيجيري، فيكتور أوسيمين، يُثير الجدل في الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي، حيث لم يُحسم مستقبله بعد رغم بقاء أيام قليلة على انطلاق الدوريات الأوروبية.
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فيديو | بعد أحداث السوبر .. عضو رابطة الأهلي يتوعد بفضح كذب الهلاليين والاتحاديين ويفتح النار على إدارة خالد العيسى
توعد أحد أعضاء رابطة مشجعي النادي الأهلي، كل من "يسيء" إلى مدرج الراقي؛ وذلك بعد كلاسيكو الهلال الكبير، في نصف نهائي كأس السوبر السعودي 2024-2025.
"دعم محارب السرطان وصرخة للوزير السعودي" .. مواقف رياض محرز البطولية قبل أزمة إيمان خليف
"فخر العرب".. لقب يتنافس عليه الساحر الجزائري رياض محرز، جناح النادي الأهلي السعودي، مع الفرعون المصري الكبير محمد صلاح، نجم العملاق الإنجليزي ليفربول، منذ سنواتٍ عديدة.