Al-Ahli v Esteghlal - AFC Champions League Elite West RegionGetty Images Sport
تامر أبو سيدو

أخبار الأهلي اليوم | رحيل خالد العيسى وعودة محبوب الجمهور، وتوقعات الصرامي تصدم الأهلاوية

دوري روشن السعوديالأهلي

نُقدم لكم أبرز أخبار الأهلي اليوم 4 ديسمبر 2024

يرصد جول النسخة العربية أبرز أخبار فريق الأهلي السعودي اليوم 4 ديسمبر 2024.

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فانتازي جول لدوري روشن: بنزيما في مواجهة كريستيانو.. وتحدٍ جديد أمام "ميتروفيتش"

مواجهة منتظرة بين الثنائي البرتغالي والفرنسي

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صدمة كبرى للنصر والأهلي .. سعود الصرامي يتوقع الترتيب النهائي لدوري روشن السعودي

التوقعات حملت مفاجأة جميلة لفريقين!

جدول ترتيب هدافي دوري أبطال آسيا النخبة 2024-2025

تعرف على ترتيب هدافي دوري أبطال آسيا النخبة 2024-2025 ..

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جدول مباريات دوري أبطال آسيا للنخبة 2024-2025 والقنوات الناقلة

تعرف على جدول مباريات دوري أبطال آسيا للنخبة 2024-2025 والقنوات الناقلة والطريق للنهائي.

جدول مباريات وترتيب مجموعة منطقة غرب دوري أبطال آسيا للنخبة 2024-2025 والقنوات الناقلة

تعرف على جدول مباريات وترتيب مجموعة منطقة غرب دوري أبطال آسيا للنخبة 2024-2025 والقنوات الناقلة....

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هدف جديد لصندوق الاستثمار

جماهير الأهلي أعلنت غضبها ضد العيسى بشكل علني..

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