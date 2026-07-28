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كأس آسيا

نظرة عامة على كأس آسيا

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كأس آسيا، المباريات والنتائج

الأربعاء، 6 يناير
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السعودية
السعودية
فلسطين badge
فلسطين
فلسطين
الخميس، 7 يناير
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الكويت
الكويت
عمان badge
عمان
عمان
البحرين badge
البحرين
البحرين
كوريا الشمالية badge
كوريا الشمالية
كوريا الشمالية
أوزبكستان badge
أوزبكستان
أوزباكستان
الأردن badge
الأردن
الأردن
الجمعة، 8 يناير
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سوريا
سوريا
قيرغيزستان badge
قيرغيزستان
قرغيزستان
إيران badge
إيران
إيران
الصين badge
الصين
الصين
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الترتيب

East

الترتيبفريقلعبفازتعادلخسرلهعليه+/-نقاطالأداء
1Machida Zelvia crestMachida Zelvia8521157817
ف
ف
ف
ف
خ
2Vissel Kobe crestVissel Kobe8512147716
خ
ف
ت
ف
ف
3Sanfrecce Hiroshima crestSanfrecce Hiroshima8431106415
ت
ف
ف
ت
ف
4Buriram United crestBuriram United8422108214
ف
ف
ت
ت
ف
5Melbourne City FC crestMelbourne City FC842297214
ت
ف
ت
ف
ف

West

الترتيبفريقلعبفازتعادلخسرلهعليه+/-نقاطالأداء
1Al Hilal crestAl Hilal87101761122
ف
ت
ف
ف
ف
2Al Ahli crestAl Ahli85212191217
ف
ت
ف
خ
ف
3Tractor crestTractor8521124817
ف
خ
ف
ف
ف
4Al Ittihad crestAl Ittihad85032291315
ف
ف
ف
خ
ف
5Al-Wahda crestAl-Wahda8422117414
خ
ت
خ
ف
ف
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