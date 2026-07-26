بعد غيابه عن المونديال .. وليد الركراكي مرشح لتدريب هذا المنتخب العربي في كأس آسيا!

على الورق، بات وليد الركراكي يحمل إنجازين مع منتخب المغرب، في الوقت الحالي، الأول هو قيادة أسود الأطلس، للمركز الرابع في نهائيات كأس العالم "قطر 2022"، وهو أكبر إنجاز عربي وإفريقي، والثاني، هو تحقيق لقب كأس أمم إفريقيا 2025.

ورغم أن المنتخب المغربي خسر لقب أمم إفريقيا في أرض الميدان، أمام السنغال، بهدف دون مقابل، في المباراة النهائية، التي شهدت إهدارًا لركلة جزاء في آخر دقائق الوقت الأصلي، من براهيم دياز، إلا أن لجنة الانضباط في الاتحاد الإفريقي "كاف"، أصدرت قرارًا بسحب اللقب من السنغال، واعتبار المغرب فائزًا باللقب، بسبب انسحاب كتيبة بابي ثياو خلال مجريات اللقاء، اعتراضًا على قرارات الحكم.

وفي هذا السياق، قررت محكمة التحكيم الرياضي الدولية، النظر في الشكوى المقدمة من قِبل الاتحاد السنغالي، للطعن على هذا القرار، فيما سيتم عقد جلسة استماع لتحديد هوية بطل النسخة الأخيرة من أمم إفريقيا، في الثامن من أكتوبر المُقبل.

وكان اسم الركراكي قد ارتبط برغبة من قِبل الاتحاد السعودي لكرة القدم، من أجل قيادة المنتخب الأول، خلفًا لهيرفي رينارد، إلا أن تقارير صحفية نفت وجود أي مفاوضات رسمية، على لسان وكيل المدرب.