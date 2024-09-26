كأس إيطاليا
team-logo
5 - 0
ن م
team-logo
C. Ngonge 7', 12'خوان 42'David Neres 70'S. McTominay 77'
(ش١ 3-0) (ن م 5-0)

نابولي v باليرموالنتائج والإحصائيات,