كأس الاتحاد الإنجليزي
team-logo
5 - 0
انتهت
team-logo
توسين أدارابيويو 39', 70'كريستوفر نكونكو 50'جواو فيليكس 75', 77'
(½ 1-0) (انتهت 5-0)

تشيلسي ضد موركامبالنتائج والإحصائيات,