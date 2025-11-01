أخبار الهلال اليوم | دفعة ثلاثية تثبت أقدام إنزاجي في آسيا .. وسخرية سامي الجابر تفجر الجدل!

سامي الجابر يسخر من تبديلات إنزاجي

الأسطورة سامي الجابر ما شهده فريق الهلال الأول لكرة القدم، في ديربي الرياض ضد نادي الشباب؛ بـ"الفوضى الفنية" غير المعهودة عن هذا النادي.

الجابر أشار في تصريحات مع برنامج "نادينا"، إلى أن جميع تغييرات الإيطالي سيموني إنزاجي، المدير الفني لنادي الهلال، خلال ديربي الرياض ضد فريق الشباب الأول لكرة القدم؛ كانت دفاعية.

وأضاف الأسطورة الهلالية ساخرًا: "من كثر التغييرات الدفاعية؛ كنتُ أنتظر نزول اللاعب المرحوم عبدالله شريدة (مدافع)، إلى أرضية ملعب (المملكة أرينا) - الذي احتضن الديربي -".

تصرف اليامي يبرئ سامي الجابر!

تعرض سامي الجابر، أسطورة نادي الهلال ورئيسه السابق، إلى حملة هجوم شرسة على مواقع التواصل الاجتماعي، بعدما أثار جدلًا واسعًا بتصريحاته الأخيرة حول أداء الفريق الدفاعي تحت قيادة المدير الفني الإيطالي سيموني إنزاجي.

في المقابل، وقف قطاع كبير من جماهير الهلال والنقاد الرياضيين في نفس الصف مع سامي الجابر، مؤكدين أن انتقاده لأداء الفريق مجرد رأي فني من أجل المصلحة العامة، وليس لأي حسابات أخرى أو لرغبة شخصية منه في العودة إلى المناصب القيادية للزعيم.

الإعلامي السعودي فيصل القيران، أيضًا تضامن مع سامي الجابر وأكد في عدة تغريدات على حسابه الشخصي بمنصة "X" (تويتر سابقًا)، حيث قال: "لقطة اليامي وطلبه إضاعة الوقت تؤكد الوضع الهلالي وما وصلوا إليه حتى لاعبيه من فقد الثقة بفريقهم ومدربهم".

وأضاف: "الفوضى تعم الهلال والشق أكبر من الرقعة، وكل ما قاله ‎سامي الجابر هو صحيح .. صراحة لن يتعدل الحال الهلالي إلا بعودة سامي لرئاسته، غير كذا عليها أن تنسى جماهيره".