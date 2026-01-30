Getty Images
(مُحدث) أخبار الانتقالات | الهلال يتحرك لضم مهاجم جديد من إيطاليا وروما يُعلن انهيار صفقة كاراسكو
الهلال يتحرك لضم إيكاتور
ذكرت "سكاي" أن الهلال أصبح أحدث الأندية التي أبدت اهتمامًا بالتعاقد مع مهاجم جنوى الشاب جيف إيكاتور، مواليد 2006.
ولعب إيكاتور 45 مباراة بقميص جنوى بكل المسابقات منذ انضمامه لصفوفه، وسجل هذا الموسم 3 أهداف، وتقدر قيمته السوقية بحسب تقارير في حدود 7 مليون يورو.
إنتر يتوصل لاتفاق بخصوص نورتون كوفي
ذكر "فابريزيو رومانو" أن المفاوضات بين إنتر وجنوى وصلت لمراحل متقدمة بخصوص ضم الظهير الأيمن نورتون كوفي، والذي يحظى باهتمام من قبل يوفنتوس وعدة أندية إنجليزية بحسب التقارير.
وقال رومانو إن اتفاق إنتر مع جنوى ينص على شراء اللاعب نهائيًا، ولكن سينتظر أولًا نتيجة محاولاته لضم الثنائي إيفان بيريشيتش وموسى ديابي عقب رفض إيندهوفن والاتحاد التخلي عن اللاعبين في يناير بناء على عروض النيراتزوري.
دي زيربي يطلب الرحيل عن مارسيليا
قال موقع "فوت ميركاتو" إن روبرتو دي زيربي لم يلتحق ببعثة مارسيليا عقب العودة من بلجيكا في أعقاب السقوط ضد كلوب بروج ووداع دوري أبطال أوروبا.
وذكر التقرير أن دي زيربي انفصل عن أجواء الفريق للتفكير في مستقبله وبعدها قرر الاستقالة وأبلغ إدارة النادي بقراره المغادرة وعدم استكمال الموسم مع النادي الفرنسي.
روما يؤكد انهيار صفقة كاراسكو
على هامش لقاء ناديه مع باناثنايكوس لحساب ختام دور المجموعة للدوري الأوروبي والذي انتهى بالتعادل 1-1 وعبور روما لدور ال16 مباشرة، قال ريكي ماسارا، المدير الرياضي، إن صفقة ضم يانيك كاراسكو من الشباب قد انهارت.
وذكر ماسارا أن ناديه حاول إتمام الصفقة ولكن أصبح من المستحيل محاولة الاستمرار في المحاولة في الوقت الراهن، دون توضيح الأسباب وراء فشل مساعي ناديه لضم قائد الشباب البلجيكي.
فنربخشه يفاوض لوكمان
حط مسؤولو فنربخشه الرحال في إيطاليا من أجل التفاوض مع نظرائهم في أتالانتا من أجل التعاقد مع أديمولا لوكمان بحسب "فابريزيو رومانو".
وينتهي عقد اللاعب في صيف 2027 ويرفض التجديد وحاول المغادرة الصيف الماضي ولكن أتالانتا رفض عرضًا من إنتر بلغ 45 مليون يورو بحسب عدة مصادر.
7 أندية تطلب ستيرلينج
كشفت "سكاي" عن دخول 7 أندية في مفاوضات مع وكلاء رحيم ستيرلينج من أجل التعاقد معه عقب فسخ عقده رسميًا مع تشيلسي.
وذكر "تيم توك" أن توتنهام هو أحد المهتمين، بينما ألمحت "ديلي ميل" لوجود بيرنلي ضمنهم، بالإضافة للثنائي نابولي ويوفنتوس من إيطاليا.
إعلان