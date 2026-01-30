بعد أنباء الاتفاق مع الهلال .. الكشف عن كواليس مفاوضات نيفيش مع مانشستر يونايتد

واجهت مساعي مانشستر يونايتد لتعزيز خط الوسط عقبة حاسمة، حيث ادعى فابريزيو رومانو أن نيفيش على وشك الالتزام بمستقبله مع الهلال. كان قائد وولفرهامبتون السابق مرتبطًا بشدة بالعودة إلى الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الشهر، حيث طالما تم الترويج لأولد ترافورد كوجهة محتملة.

ومع ذلك، تبددت الآمال في رؤية النجم البرتغالي يرتدي قميص مانشستر يونايتد. في حديثه على قناته على YouTube، كشف رومانو أن نيفيش يدخل الآن في "مفاوضات متقدمة" لتوقيع عقد مربح لمدة ثلاث سنوات مع بطل الدوري السعودي للمحترفين.

هذا الخبر يقضي فعليًا على أي احتمال متبقي لانتقاله إلى مانشستر في آخر يوم من فترة الانتقالات، مما يجبر فريق التعاقدات في النادي على البحث في أماكن أخرى أو التمسك بخياراته الحالية حتى الصيف.