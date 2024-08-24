ديمبيلي ولوكاكو أكثر تكلفة من مبابي ورونالدو.. أغلى 10 لاعبين من حيث قيمة الصفقات الإجمالية!

لاعبون حطموا جميع الأرقام..

هناك بعض الأسماء في عالم كرة القدم تثير الجدل بصفقات انتقالها الكثيرة بين الأندية، بعض هؤلاء اللاعبين يعدون "مناجم ذهب" لفرقهم التي تبيعهم بمئات الملايين من اليوروات!.

واحد من أبرز هؤلاء اللاعبين هو روميلو لوكاكو، الذي سيدفع فيه نابولي 30 مليون يورو على الأقل لأن هناك متغيرات بقيمة 15 مليون يورو في قيمة انتقاله من تشيلسي.

كذلك أثار انتقال ألفارو موراتا إلى ميلان الإيطالي العديد من ردود الفعل حول إمكانية التكسب المادي من لاعبيك الشباب الذين تركوك ورحلوا إلى العديد من الدوريات، والحديث هنا بلسان ريال مدريد، الذي كان أكبر المستفيدين من تنقلات موراتا المستمرة.

لكن هل موراتا ولوكاكو اللذان وصلت قيمة انتقالاتهما طيلة مسيرته إلى 202 مليون يورو و369 مليون يورو على التوالي، هما صاحب القيمة الأعلى للصفقات الإجمالية؟ هذا ما نعرفه في السطور التالية التي نذكر فيها ما أعلى 10 لاعبين من حيث مجموع قيم صفقات الانتقال طيلة مسيرتهم.

ريال مدريد المستفيد الأكبر .. انتقال موراتا إلى ميلان يرفع قيمته إلى 202 مليون يورو!