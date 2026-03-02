أقوى من دراما رمضان.. ليلة ريمونتادا الـ 9 أهداف التي دمر بها برشلونة منطق كرة القدم أمام أتلتيكو مدريد!

استضاف ملعب كامب نو مباراة إياب الدور ربع النهائي من البطولة المحلية، دخل الفريق المدريدي المباراة بتعادل بهدفين لمثلهما في الذهاب، فقرر أن يبدأ بقوة هجومية كاسحة ليصعق أصحاب الأرض بتسجيل 3 أهداف متتالية في الشوط الأول عن طريق لاعبه الصربي ميلينكو بانتيتش.

هذه الثلاثية المدوية جعلت جماهير برشلونة تعيش كابوسًا حقيقيًا حيث بدا أن فريقهم في طريقه لتوديع البطولة بفضيحة كروية على أرضه ووسط جماهيره ليخرج اللاعبون إلى استراحة ما بين الشوطين وسط أجواء مشحونة باليأس.