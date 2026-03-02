أقوى من دراما رمضان.. ليلة ريمونتادا الـ 9 أهداف التي دمر بها برشلونة منطق كرة القدم أمام أتلتيكو مدريد!

في ليالي شهر الصيام تتسابق الشاشات لعرض أذكى الحبكات الدرامية ومحاولة جذب انتباه المشاهدين وتثبيت عيونهم أمام الشاشة.
لكننا في سلسلة أقوى من دراما رمضان عبر موقع جول نثبت لكم أن الساحرة المستديرة تمتلك سيناريوهات تتجاوز أقصى طموحات كتاب السيناريو والمؤلفين.
رحلتنا اليوم تأخذنا إلى إسبانيا وتحديدًا إلى عام 1997 لنروي قصة عودة تاريخية سطرها نادي برشلونة أمام نظيره أتلتيكو مدريد في بطولة كأس ملك إسبانيا.
الحلقة الأولى: أقوى من دراما رمضان.. عندما أوقف نجوم ريال مدريد المنطق في سانتياجو برنابيو!
الحلقة الثانية: أقوى من دراما رمضان.. عندما قهر نمور جدة المستحيل في الأراضي الكورية!
الحلقة الثالثة: أقوى من دراما رمضان.. عندما قهر ريال مدريد المستحيل ودمر أحلام الألمان في البرنابيو!