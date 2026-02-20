Goal.com
علي رفعت

أقوى من دراما رمضان.. عندما أوقف نجوم ريال مدريد المنطق في سانتياجو برنابيو!

دراما الكرة تتفوق أحيانًا على دراما رمضان!

في ليالي شهر رمضان تتسابق الشاشات لعرض أذكى الحبكات الدرامية وأكثرها تعقيدًا لمحاولة جذب انتباه المشاهدين وتثبيت عيونهم أمام الشاشة. 

يتبارى المؤلفون في نسج خيوط مستحيلة ومفاجآت تقلب الموازين في اللحظات الأخيرة، لكننا في سلسلة "أقوى من دراما رمضان" عبر موقع جول نثبت لكم أن الساحرة المستديرة تمتلك سيناريوهات تتجاوز أقصى طموحات كتاب السيناريوهات الدرامية.

لا يوجد مؤلف يمتلك الجرأة لكتابة أحداث تشبه ما سنستعرضه معكم على مدار الشهر الكريم من سيناريوهات جنونية كان أبطالها نجوم ريال مدريد وبرشلونة والاتحاد والهلال ومانشستر سيتي وغيرهم من السحرة في عالم المستديرة.

أول حلقاتنا ستكون عما وقع في العاصمة الإسبانية مدريد وتحديدًا في إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا عام 2022 بين فريقي ريال مدريد ومانشستر سيتي.

  • الهدوء الذي يسبق العاصفة الإنجليزية

    دخل فريق مانشستر سيتي أرض ملعب سانتياجو برنابيو متسلحًا بأفضلية الفوز في مباراة الذهاب بأربعة أهداف مقابل ثلاثة، كانت خطة المدرب الإسباني بيب جوارديولا تعتمد على ترويض حماس أصحاب الأرض وامتصاص ضغطهم وهو ما نجح فيه الفريق الإنجليزي بامتياز طوال الشوط الأول وجزء كبير من الشوط الثاني.

    بدا ريال مدريد عاجزًا عن إيجاد ثغرة واحدة في الجدار الدفاعي الأزرق لدرجة أن الفريق الملكي عانى بشدة في تشكيل خطورة حقيقية بين الخشبات الثلاث وهو ما عكس حالة العجز التام التي سيطرت على لاعبي المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي في تلك الدقائق.

  • رصاصة رياض محرز التي بدت قاتلة

    مع وصول المباراة إلى الدقيقة 73 قرر الجناح الجزائري رياض محرز أن يكتب نهاية مبكرة لهذه المواجهة. 

    استقبل محرز تمريرة متقنة داخل منطقة الجزاء وأطلق تسديدة يسارية صاروخية سكنت الزاوية الضيقة للحارس البلجيكي تيبو كورتوا معلنة تقدم الضيوف بهدف نظيف.

    ارتفعت النتيجة الإجمالية للمواجهتين لتصبح خمسة أهداف مقابل ثلاثة لصالح مانشستر سيتي، خيم الصمت على مدرجات البرنابيو وبدأ بعض المشجعين في مغادرة الملعب بينما استعد مقعد بدلاء الفريق الإنجليزي للاحتفال بحجز تذكرة العبور إلى المباراة النهائية في العاصمة الفرنسية باريس.

  • التدخل المفاجئ لتغيير السيناريو

    كادت النتيجة أن تتضاعف في الدقائق المتبقية لولا تدخل المدافع الفرنسي فيرلان ميندي لإبعاد كرة من على خط المرمى وتألق كورتوا في التصدي لمحاولات المهاجم الإنجليزي جاك جريليش.

    وبينما كان الحكم الرابع يرفع لوحة الوقت بدل الضائع محتسبًا ست دقائق إضافية وقع ما لم يكن في الحسبان، في الدقيقة 90 أرسل المهاجم الفرنسي كريم بنزيما كرة عرضية مباغتة داخل منطقة الستة أمتار لتجد البديل البرازيلي رودريجو الذي انقض عليها وأودعها الشباك مسجلًا هدف التعادل لريال مدريد في أحداث اللقاء.

    عاد نبض الحياة خافتًا إلى المدرجات لكن الفريق كان لا يزال بحاجة إلى هدف آخر لفرض التعادل الإجمالي واللجوء إلى الأشواط الإضافية.

  • تسعون ثانية قلبت مجرى التاريخ

    لم تكد تمر تسعون ثانية على هدف التعادل حتى اهتزت الأرض تحت أقدام لاعبي مانشستر سيتي، استمر ضغط ريال مدريد الكاسح ليرسل الظهير الأيمن داني كارباخال عرضية متقنة أخرى ارتقى لها رودريجو مجددًا ووجهها برأسه بقوة نحو شباك الحارس البرازيلي إيدرسون مسجلًا الهدف الثاني في الدقيقة 91.

    انفجر الملعب بفرحة هستيرية لا تصدق وانهار لاعبو مانشستر سيتي على العشب غير مستوعبين كيف تحول انتصارهم المؤكد إلى تعادل إجمالي بخمسة أهداف لكل فريق في غضون دقيقة ونصف فقط ليحتكم الطرفان إلى شوطين إضافيين.

  • ركلة الحسم وإسدال الستار

    دخل ريال مدريد الأشواط الإضافية بروح معنوية تعانق السماء بينما كان الفريق الإنجليزي يعاني من انهيار نفسي وبدني واضح.

    لم يتأخر الحسم كثيرًا ففي الدقيقة 95 تعرض كريم بنزيما لعرقلة داخل منطقة الجزاء ليحتسب الحكم ركلة جزاء حاسمة دون تردد.

    تقدم بنزيما بنفسه لتسديد الكرة ووضعها بثبات وهدوء تام في الشباك معلنًا تقدم ريال مدريد بالهدف الثالث في المباراة والهدف السادس في النتيجة الإجمالية. 

    حافظ الفريق الإسباني على تقدمه حتى صافرة النهاية ليكتب سطرًا جديدًا في تاريخ العودات المستحيلة ويثبت أن دراما الملاعب لا يمكن لأي عقل بشري أن يتنبأ بها، وتتفوق أحيانًا على حبكات دراما رمضان.

  • ترقبوا القادم

    هذه الليلة المجنونة في العاصمة الإسبانية ليست سوى البداية في رحلتنا، في الأيام القادمة سنطوف معًا عبر الملاعب العالمية لنكشف عن مباريات تحدت كل التوقعات وتفوقت على خيال أعظم المؤلفين. 

    سنسافر إلى القارة الآسيوية لنشهد عودة إعجازية لفريق عربي من تحت الركام في أرض غريبة ونعيش أسوأ كابوس لمهاجم أضاع ثلاث ركلات جزاء في ليلة واحدة.

    سنستعرض أيضا جنون الكؤوس الإنجليزية والبطولات القارية والمحلية التي شهدت تتويج أبطال عادوا من الانهيار التام لمعانقة المجد. 

    انتظرونا في التقارير القادمة لنروي لكم المزيد من الحكايات المثيرة التي تثبت يومًا بعد يوم أن كرة القدم وحدها قادرة على كتابة نهايات تحبس الأنفاس أكثر من خيال أي مؤلف مسلسلات أو أفلام.

