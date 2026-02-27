أقوى من دراما رمضان.. عندما قهر ريال مدريد المستحيل ودمر أحلام الألمان في البرنابيو!

رفي ليالي شهر الصيام تتسابق الشاشات لعرض أذكى الحبكات الدرامية ومحاولة جذب انتباه المشاهدين وتثبيت عيونهم أمام الشاشة.
لكننا في سلسلة أقوى من دراما رمضان عبر موقع جول نثبت لكم أن الساحرة المستديرة تمتلك سيناريوهات تتجاوز أقصى طموحات كتاب السيناريو والمؤلفين.
رحلتنا اليوم تأخذنا إلى القارة الأوروبية وتحديدًا إلى عام 1985 لنروي قصة عودة تاريخية سطرها نادي ريال مدريد الإسباني أمام نظيره بوروسيا مونشنجلادباخ الألماني في بطولة كأس الاتحاد الأوروبي.
