أخبار الهلال اليوم | صفقتان قادمتان وقرار نهائي بمستقبل مالكوم وداروين نونيز لا يعرف الطريق نحو حساب الزعيم!

فيديو | إنزاجي يكشف سر تسديد سالم الدوسري لركلة القادسية .. ونيفيش: لا نلعب وحدنا بدوري روشن "ما قبل 20 سنة"

كشف سيموني إنزاجي مدرب فريق الهلال، السر وراء تغيير منفذ ركلات الجزاء خلال مباراة القادسية، بالمواجهة التي أقيمت بين الفريقين، أمس، الخميس، في الجولة التاسعة عشر من دوري روشن السعودي.

الزعيم حل ضيفًا على القادسية، في قمة مثيرة، انتهت بالتعادل الإيجابي بهدفين لكل فريق، ليخسر الفريق نقطتين في سباق المنافسة على اللقب.

المبادرة الأولى كانت من نصيب الضيوف، حيث هدف أكثر من رائع للبرتغالي روبن نيفيش في الدقيقة الثامنة من عمر الشوط الأول، ثم أدرك الأوروجواياني ناهيتان نانديز التعادل لأصحاب الأرض بعدها بدقيقتين فقط.

سيموني إنزاجي جلس في المؤتمر الصحفي للمباراة للحديث عن سبب تغيير مسدد ركلات الجزاء، ليجيب على تساؤل أحد الصحفيين:"القرار جاء من اللاعبين، المسدد الرئيسي هو روبن نيفيش، بعدها لدينا سالم الدوسري وماركوس ليوناردو".

وأضاف:"سالم وماركوس يسددان الركلات بطريقة مميزة كما شاهدنا في المباراة الأخيرة أمام النصر، سالم سدد بشكل طبيعي".

وتابع:"للأسف هذا هو الحال، ركلات الجزاء قد يتم إهدارها أحيانًا ولا توجد مشكلة في ذلك، كما يجب الإشادة بحارس مرماهم أيضًا".

في سياق منفصل قال نيفيش بعد الاكتفاء بالتعادل ضد القادسية:"كانت مباراة صعبة، بدأنا اللقاء بشكل جيد جدًا، استقبلنا الهدف من أول فرصة لهم، ثم مرة أخرى من ركلة ركنية".

وأوضح:"علينا أن نعمل على هذا الأمر، لأن كل النقاط التي خسرناها في هذا الدوري كانت من ركلات ثابتة، ونحتاج للعمل على حل هذه المشكلة، وأعتقد أننا استحقينا الفوز اليوم لأننا لعبنا بشكل جيد جدًا".

وأما عن اهتزاز شباك الهلال مرة أخرى وإمكانية وجود مشكلة دفاعية:"هل نلعب وحدنا في الملعب؟ نحاول القيام بأفضل ما لدينا ولكن الفرق الأخرى لديها جودة في خط الهجوم أيضًا، نحتاج للتطور في الكرات الثابتة، ولكن هذه المسابقة ليست كما كانت عليه منذ 20 سنة".