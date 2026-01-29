مشروع "خليفة النجوم" يبدأ في الرياض.. الهلال يوجه صفعة لكبار البريميرليج ويخطف جوهرة فرنسا المفقودة!

Getty/Goal

في خطوة لم تكن مفاجئة لمن يعلم طموحات "الزعيم" الآسيوي، ولكنها كانت صادمة في أروقة أندية الدوري الإنجليزي الممتاز، نجح نادي الهلال السعودي في إحكام قبضته على واحدة من أبرز المواهب الهجومية الصاعدة في القارة العجوز. إنها قصة المهاجم الشاب محمد قادر ميتي، الذي غادر الديار الفرنسية ليحط الرحال في معقل الأبطال بالرياض.

سباق مع الزمن وتفوق على العمالقة لم تكن الصفقة مجرد انتقال عادي، بل كانت معركة تفاوضية شرسة. فبينما كانت أعين كبار "البريميرليج" تراقب المهاجم صاحب الـ18 ربيعاً وتنتظر اللحظة المناسبة للانقضاض عليه، تحركت إدارة الهلال بهدوء وبسرعة لافتة. وبحسب "خبير الانتقالات" فابريزيو رومانو، فإن الإغراء لم يكن مادياً فحسب، بل كان "مشروعاً كروياً" متكاملاً جعل اللاعب يفضل القميص الأزرق على وعود الضباب في إنجلترا.

أرقام الصفقة وكواليس القرار بلغت قيمة الصفقة نحو 30 مليون يورو، وهو مبلغ يعكس حجم الموهبة التي يمتلكها نجم نادي رين السابق. ميتي، الذي يُنظر إليه كقطعة أساسية في مستقبل الهجوم الفرنسي، وجد في عرض الهلال ما لم يجده في غيره؛ فرصة اللعب تحت قيادة التكتيكي الإيطالي سيموني إنزاجي، والمشاركة في منظومة مدججة بالنجوم العالميين، مما يضمن له تطوراً سريعاً واحتكاكاً من نوع خاص.

ماذا ينتظر الهلال من ميتي؟ تأتي هذه الصفقة لترسم ملامح "هلال المستقبل"، حيث لا تكتفي الإدارة بجلب الأسماء الرنانة في ختام مسيرتها، بل تبحث عن "الذهب الخام" لتشكيله في الرياض. ميتي ليس مجرد مهاجم يسجل الأهداف، بل هو لاعب يمتاز بالسرعة الفائقة والقدرة على قراءة المساحات، وهي الخصائص التي طلبها إنزاجي لتعزيز فاعلية الخط الأمامي للزعيم.

العد التنازلي للظهور الأول اللاعب يتأهب الآن لخوض الفحص الطبي الروتيني، وسط ترقب جماهيري هائل. ومن المتوقع أن يكون الإعلان الرسمي "احتفالية" تليق بحجم الموهبة المختطفة من أنياب عمالقة أوروبا، لتبدأ رحلة جديدة من التحدي في دوري روشن الذي بات وجهة مفضلة ليس فقط للنجوم الكبار، بل وللمواهب التي تنبأ لها الجميع بالكرة الذهبية يوماً ما.

Getty/Goal