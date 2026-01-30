Goal.com
علي سمير

سعره وصل من 80 إلى 30 مليون يورو .. الهلال يعمل على حسم صفقة جناح فرانكفورت قبل إغلاق الميركاتو!

نشاط واضح من الزعيم لإضافة المزيد من العمق لهجوم فريق المدرب سيموني إنزاجي

مرة أخرى يعود جان ماتيو باهويا، لاعب آينتراخت فرانكفورت الألماني، على رادار أندية دوري روشن السعودي، بعد سبق أن ارتبط بالقدوم للبطولة في أكثر من مناسبة.

الحديث هنا عن محاولات من الهلال السعودي لخطف الجناح الفرنسي، حيث يسعى النادي للتعاقد مع اللاعب خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية، مستغلًا شعور اللاعب بالإحباط من قلة مشاركاته مع فرانكفورت.

    استفسار من الهلال

    الصحفي ساشا تافولييري، قال إن الهلال استفسر عن الشروط المحتملة للتعاقد مع باهويا خلال الميركاتو الشتوي الحالي، وذلك من أجل تدعيم فريق المدرب سيموني إنزاجي لما تبقى من هذا الموسم.

    اللاعب لا يعيش أفضل فتراته مع فرانكفورت، حيث سجل 3 أهداف ولعب تمريرة حاسمة في 26 مباراة خاضها بكل البطولات، ولم يبدأ في البوندسليجا سوى 8 مرات فقط.

    وقال تافولييري إن الهلال تقدم بعرض قيمته 20 مليون يورو للتعاقد مع الجناح الشاب، ولكن إدارة فرانكفورت رفضت وطلبت ما لا يقل عن 30 مليونًا لبيع اللاعب.

  • انخفاض ملحوظ في سعر باهويا

    صاحب الـ20 سنة لا يعيش أفضل فتراته هذا الموسم، مما انعكس بشكل كبير على قيمته السوقية، والسعر الذي يطالب به فرانكفورت من أجل التخلي عنه بالميركاتو الشتوي الحالي.

    الغريب أن التقارير السابقة، كانت تشير إلى أن سعر باهويا قد وصل إلى 80 مليون يورو، حيث رفض فرانكفورت عرضًا من أحد السعودية بـ70 مليونًا الصيف الماضي، قبل أن تنخفض قيمته تمامًا بسبب تهميشه هذا الموسم.

    باهويا بدأ مسيرته مع نادي أنجيه الفرنسي، وانضم إلى فرانكفورت في يناير 2024، وجذب أنظار العديد من الأندية الأوروبية الكبرى قبل أن ينخفض مستواه بشكل ملحوظ خلال الأشهر الماضية.

    صفقة جديدة لصفوف الهلال

    وفقًا للصحفي الإيطالي فابريتسيو رومانو، فإن الهلال أصبح على وشك التعاقد مع محمد قادر ميتي مهاجم رين الفرنسي، بعدما تم الاتفاق على كل شيء مع ناديه.

    الصفقة ستصل إلى قيمة 30 مليون يورو، بعدما اختار صاحب الـ18 سنة مشروع الهلال وسيموني إنزاجي، رغم الاهتمام المتزايد من أندية الدوري الإنجليزي بضمه.

  • مشوار الهلال في الموسم الحالي 2025-2026

    فريق الهلال الأول لكرة القدم بدأ الموسم الرياضي الحالي 2025-2026، بشكلٍ متذبذب في المستوى، تحت قيادة مدربه الإيطالي سيموني إنزاجي؛ قبل أن يضرب بقوة مؤخرًا.

    وحقق الهلال 14 انتصارًا مع 4 تعادلات، في 18 مباراة بمسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين، للموسم الرياضي الحالي.

    أما على المستوى القاري.. حقق الهلال 6 انتصارات متتالية في الجولات الست الأولى، من مرحلة الدوري بمسابقة النخبة الآسيوية.

    أيضًا.. تأهل الزعيم الهلالي إلى نصف نهائي مسابقة كأس خادم الحرمين الشريفين؛ حيث سيضرب موعدًا ناريًا مع فريق الأهلي الأول لكرة القدم.

    المثير في الأمر أن تذبذب أداء الهلال مع إنزاجي، في بداية الموسم الحالي؛ جاء على الرغم من التألق في بطولة كأس العالم للأندية 2025.

    وبدأ إنزاجي مهمته مع الهلال، من بطولة كأس العالم للأندية في صيف العام الحالي؛ حيث قاد الفريق الأول للوصول إلى ربع النهائي، مع نتائج تاريخية كـ"التعادل مع ريال مدريد والفوز على مانشستر سيتي".

    أرقام سيموني إنزاجي مع نادي الهلال - حتى الآن -:

    * مباريات: 32.

    * فوز: 25.

    * تعادل: 6.

    * خسارة: 1.

    * أهداف مسجلة: 76.

    * أهداف مستقبلة: 30. 

