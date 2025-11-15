Al Hilal v Al Shabab - Saudi Pro LeagueGetty Images Sport
أحمد رفعت

أخبار الهلال اليوم | نجل إنزاجي يظهر في كشوفات الزعيم .. وثنائي الفريق مستهدف من فريق في دوري روشن!

تعرف على أبرز أخبار نادي الهلال اليوم السبت 15 نوفمبر 2025

أخبار الهلال اليوم .. نشرة تُقدم لكم أبرز ما يتعلق بالفريق السعودي؛ سواء سوق الانتقالات أو الاستعدادات للمباريات أو تفاصيل مواجهات الفريق أو تصريحات المدرب واللاعبين والمسؤولين الإداريين، وغيرها من الأنباء المتعلقة بالزعيم.

الهلال يُشارك هذا الموسم في 4 بطولات، بعد انسحابه من كأس السوبر السعودي، حيث يلعب في دوري روشن السعودي ودوري أبطال آسيا للنخبة وكأس خادم الحرمين الشريفين.

  • نجل سيموني إنزاجي ينضم للهلال تحت 13 سنة

    شهدت قائمة فريق الهلال تحت 13 عامًا حدثًا لافتًا تمثل في ظهور اسم لورينزو إنزاجي، نجل المدير الفني للفريق الأول، الإيطالي سيموني إنزاجي، ضمن الأسماء المختارة للمشاركة مع الفئة السنية خلال الفترة المقبلة.

    وجاء إدراج لورينزو في القائمة الرسمية التي أعلنها النادي مؤخرًا، دون الكشف عن المركز الذي سيشغله داخل الملعب، إذ لم توضح القائمة ما إذا كان سيشارك في خط الهجوم أو الوسط أو الدفاع، ما أثار فضول الجماهير حول طبيعة الدور الذي سيؤديه داخل الفريق الصغير.

    ويأتي هذا الظهور بالتزامن مع وجود سيموني إنزاجي وعائلته في الرياض عقب توليه قيادة الهلال الأول، حيث يبدو أن العائلة بدأت بالفعل في التأقلم مع الأجواء داخل المملكة.

    كما يعكس تواجد لورينزو ضمن فرق الفئات السنية رغبة الجهاز الفني وعائلة إنزاجي في دمج الابن داخل المنظومة الرياضية للنادي، والاستفادة من البيئة الاحترافية التي يوفرها الهلال للفئات العمرية.

  • الهلال قد يوقع مع نجم النصر .. وثنائي الزعيم قد ينتقلا إلى الفتح

    تحركات قوية .. الهلال قد يوقع مع نجم النصر قريبًا وعرض لضم "مفاجأة السعودية"

    بدأ مسؤولو نادي الهلال في التحرك بقوة؛ من أجل تدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم بعددٍ من الصفقات، خلال الميركاتو الشتوي القادم "يناير 2026".

    الهلال لا يزال ينافس على جميع البطولات في الموسم الحالي؛ بداية من دوري روشن السعودي للمحترفين، وصولًا إلى كأس خادم الحرمين الشريفين والنخبة الآسيوية.

    الهلال يعلن الخبر الصادم رسميًا .. غياب الثنائي "المصاب" لفترة طويلة وتأهيل 3 نجوم آخرين

    وجّه نادي الهلال صدمة إلى جماهيره؛ بشأن مدة غياب عدد من نجوم الفريق الأول لكرة القدم، الذين تعرضوا للإصابات في الفترة الأخيرة.

    الهلال لا يزال ينافس على جميع البطولات في الموسم الحالي؛ بداية من دوري روشن السعودي للمحترفين، وصولًا إلى كأس خادم الحرمين الشريفين والنخبة الآسيوية.

    ويتصدر الهلال منطقة الغرب في البطولة الآسيوية؛ مع تأهله إلى ربع نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين، واحتلال "المركز الثالث" في جدول ترتيب دوري روشن السعودي للمحترفين.

    قبل دخول دوامة أمم أفريقيا .. حمدالله وثنائي الهلال طوق النجاة لإنقاذ رأس جوزيه جوميز والفتح!

    يواجه البرتغالي جوزيه جوميز، مدرب الفتح، تحديات كبيرة في سد الثغرات النواقص التي ظهرت في القوام الرئيسي لفريقه خلال مباريات الدوري السعودي للمحترفين وكأس الملك، وتسببت في معاناة الفريق من دوامة نتائج سلبية.

    ويسعى المدرب البرتغالي إلى تدعيم صفوف الفريق بمهاجم أجنبي صريح خلال فترة التسجيل الشتوية، إضافة إلى لاعب محور وآخر في قلب الدفاع، مع تعزيز دكة البدلاء بلاعبين أكثر جاهزية استعدادًا لفترة غياب محتملة لعدد من العناصر بسبب ارتباطهم ببطولة كأس العرب ثم كأس الأمم الأفريقية المقبلة.

  • بيكيه يتغنى بالهلال .. وهجوم على مراسل أكشن مع وليد بسبب سالم

    فيديو | استبدل أبو الشامات بسالم الدوسري .. عاصفة هجوم على مراسل "أكشن مع وليد" بسبب خطأ "مثير للجدل"!

    تعرض مراسل برنامج "أكشن مع وليد"، لعاصفة انتقادات بسبب خطأ سقط فيه خلال إجراء مقابلة مع نكوبيله ماجويزي، رئيس اتحاد زيمبابوي لكرة القدم، على هامش تواجده في المملكة العربية السعودية مع منتخب بلاده.

    جيرارد بيكيه يجيب بدون تردد عن سؤال "اللعب في السعودية" .. ويتغنى باحترافية الهلال!

    أكد النجم جيرارد بيكيه، قائد برشلونة ومنتخب إسبانيا السابق، أنه من أكثر المتابعين لنشاط دوري روشن السعودي، مشيرًا إلى أن الطفرة التي تشهدها المملكة في مجال الاستثمار الرياضي حفزته لإقامة مشروعه "كينجز ليج – دوري الملوك" على أراضيها.

    واستضافت المملكة العربية السعودية، خلال الأسابيع الماضية النسخة الأولى من دوري الملوك – الشرق الأوسط (Kings League MENA)، في إطار فعاليات موسم الرياض، لتكون محطة جديدة في مسيرة التوسع الدولي للمسابقة التي أسسها النجم الإسباني جيرارد بيكيه.

  • موسم الهلال

    أنهى فريق الهلال رحلة تاريخية في بطولة كأس العالم للأندية 2025 التي استضافتها الولايات المتحدة الأمريكية، حيث قدّم الأزرق مستويات لافتة نالت إشادة واسعة، قبل أن يعود سريعًا إلى أجواء المنافسات المحلية في دوري روشن السعودي، مكتفيًا بالانسحاب من المشاركة في بطولة كأس السوبر السعودي التي جرت في هونج كونج خلال أغسطس الماضي بسبب ضغط جدول المباريات والاستعدادات الخاصة للموسم الجديد.

    وبالعودة إلى مشوار الفريق المحلي، فقد استهل الهلال موسمه بانطلاقة قوية حين تغلب على الرياض بهدفين نظيفين، ليعلن عن نواياه مبكرًا في المنافسة على اللقب.

    لكن سرعان ما تعثر في الجولة التالية بتعادل مفاجئ أمام القادسية بنتيجة (2-2)، ثم واصل نزيف النقاط بتعادل مثير مع الأهلي انتهى بنتيجة (3-3) في واحدة من أكثر مباريات الدوري إثارة حتى الآن، ومع ذلك، استعاد الفريق عافيته سريعًا وحقق فوزًا مهمًا على الأخدود بثلاثية مقابل هدف، ليعود من جديد إلى درب الانتصارات، وفي الجولة الخامسة سحق الاتفاق بخمسة أهداف دون رد.

    الجولتين الأخيرتين في دوري روشن السعودي شهدتا تأكيد الهلال على عودته القوية للمنافسة على لقب الدوري، حيث هزم الاتحاد في الكلاسيكو بهدفين نظيفين ثم هزم الشباب في ديربي الرياض المصغر بهدف نظيف، وفي آخر الجولات نجح في تخطي النجمة بأربعة أهداف مقابل هدفين.

    وفي موازاة مشواره في الدوري، تمكن الهلال من التأهل إلى دور الـ16 في كأس خادم الحرمين الشريفين بعدما تجاوز فريق العدالة بهدف وحيد في مباراة صعبة حُسمت بتفاصيل صغيرة.

    وعلى الصعيد القاري، بدأ الزعيم مسيرته في نسخة هذا الموسم من دوري أبطال آسيا للنخبة بقوة، حيث تفوق على الدحيل القطري بنتيجة (2-1)، ليضع قدمًا ثابتة في صدارة مجموعته.

    واصل الهلال تألقه القاري وحقق فوزه الثاني تواليًا في مرحلة الدوري بدوري أبطال آسيا للنخبة، وذلك بعد أن انتصر على ناساف كارشي الأوزبكي في عقر داره بثلاثة أهداف مقابل هدفين، في مباراة مثيرة أكدت شخصية الفريق وقدرته على العودة بنتائج إيجابية من أصعب الملاعب الآسيوية، وقد عزز الفريق سجله القاري الممتاز بالفوز على السد القطري في الجولة الثالثة بنتيجة 3-1 في الرياض وأخيرًا هزم الغرافة في قطر بهدفين مقابل هدف واحد.

