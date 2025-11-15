جيرارد بيكيه يجيب بدون تردد عن سؤال "اللعب في السعودية" .. ويتغنى باحترافية الهلال!

أطلق بيكيه مشروع "Kings League – دوري الملوك" رسميًا في نوفمبر 2022، بالتعاون مع مجموعة من المستثمرين والمؤثرين الإسبان، ليكون منصة جديدة تجمع بين كرة القدم التقليدية وروح الترفيه العصري.

يقوم الدوري على مباريات قصيرة ومكثفة تُبث مباشرة عبر منصات التواصل الاجتماعي، ما يمنح الجمهور تجربة تفاعلية غير مسبوقة، والفكرة جاءت من رغبة بيكيه في كسر هيمنة كرة القدم التقليدية للأثرياء، وتقديم بديل ممتع وسهل الوصول للجماهير حول العالم.

ويشارك في المشروع عدد من النجوم السابقين مثل إيكر كاسياس وسيرخيو أجويرو، إضافة إلى شخصيات بارزة من عالم الإعلام الرقمي مثل المذيع الإسباني الشهير Ibai Llanos، مما يعزز الطابع الجماهيري والإعلامي للدوري.

وقد توسع المشروع سريعًا ليصل إلى مناطق مثل الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، حيث شهدت النسخ المحلية منافسات مثيرة جذبت اهتمام المتابعين العرب وتحديدًا مع نقل التجربة إلى المملكة العربية السعودية، بمشاركة عدد كبير من الفرق جاءت من مصر والمغرب العربي، يقودها مجموعة من أشهر المؤثرين عبر منصات الإنترنت.

وانطلقت منافسات دوري الملوك في السعودية يوم 24 أكتوبر الماضي عبر بطولة "كأس الملوك MENA"، التي أقيمت في بوليفارد سيتي بالرياض على مدى خمسة أيام، بمشاركة فرق يقودها مشاهير وصنّاع محتوى من المنطقة، في تجربة مبتكرة تمزج بين كرة القدم العصرية والترفيه الرقمي.

ويأتي هذا المشروع بالشراكة بين "Kings League" وشركة سرج للاستثمار الرياضي التابعة لصندوق الاستثمارات العامة، ضمن استراتيجية تهدف إلى تعزيز مكانة المملكة كوجهة رئيسية لاستضافة البطولات العالمية وتطوير القطاع الرياضي.

بهذا الحدث، تدخل السعودية رسميًا ضمن شبكة الدوريات الإقليمية لدوري الملوك، لتصبح النسخة السابعة عالميًا، وهو ما يعكس الطموح الكبير في جعل الرياض مركزًا عالميًا للرياضة والترفيه.

ويُنظر إلى دوري الملوك باعتباره ثورة في صناعة كرة القدم، إذ يجمع بين الرياضة والابتكار الرقمي، ويمنح اللاعبين والجماهير مساحة جديدة للتفاعل بعيدًا عن القيود التقليدية للبطولات الكبرى.

بيكيه، الذي اعتزل كرة القدم كلاعب بعد مسيرة مذهلة مع برشلونة والمنتخب الإسباني، وجد في هذا المشروع وسيلة للاستمرار في التأثير على اللعبة، لكن هذه المرة من موقع المبتكر وصاحب الرؤية المستقبلية.