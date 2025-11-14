تحركات قوية .. الهلال قد يوقع مع نجم النصر قريبًا وعرض لضم "مفاجأة السعودية"

وفي هذا السياق.. أعلنت صحيفة "الرياضية" مساء اليوم الجمعة، إرسال عملاق الرياض الهلال عرضًا إلى نادي التعاون؛ لشراء عقد اللاعب سلطان مندش، في الميركاتو الشتوي القادم "يناير 2026".

الصحيفة أشارت إلى أن التعاون لم يرد على عرض الهلال، حتى وقت كتابة هذا الخبر؛ سواء بقبول التخلي عن مندش أو الرفض.

ويعد مندش البالغ من العمر 31 سنة، والذي يجيد في الجناح الأيمن وصناعة اللعب، أحد مفاجآت الموسم الرياضي الحالي 2025-2026 السارة؛ حيث سجل 4 أهداف وصنع 2 أخريين خلال 10 مباريات مع التعاون، الأمر الذي جعله ينضم إلى منتخب السعودية الأول لكرة القدم.

وبدأ مندش مسيرته الكروية في نادي الاتحاد؛ قبل أن يلعب في عديد الفرق المحلية، أبرزها عملاق جدة الآخر الأهلي من 2019 إلى 2021.

وانضم اللاعب الدولي إلى صفوف التعاون، في صيف عام 2024؛ مسجلًا 11 هدفًا وصانعًا 6 آخرين، خلال 70 مباراة رسمية في مختلف المسابقات.