الهلال يعلن الخبر الصادم رسميًا .. غياب الثنائي "المصاب" لفترة طويلة وتأهيل 3 نجوم آخرين

وجّه نادي الهلال صدمة إلى جماهيره؛ بشأن مدة غياب عدد من نجوم الفريق الأول لكرة القدم، الذين تعرضوا للإصابات في الفترة الأخيرة.

الهلال لا يزال ينافس على جميع البطولات في الموسم الحالي؛ بداية من دوري روشن السعودي للمحترفين، وصولًا إلى كأس خادم الحرمين الشريفين والنخبة الآسيوية.

ويتصدر الهلال منطقة الغرب في البطولة الآسيوية؛ مع تأهله إلى ربع نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين، واحتلال "المركز الثالث" في جدول ترتيب دوري روشن السعودي للمحترفين.