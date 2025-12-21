أخبار الهلال اليوم | محمد الدعيع يكشف تأثير "الأموال" على رفضه عرض النصر .. واستغراب إيطالي من تصرف إنزاجي

بعد مرور 27 عامًا تقريبًا على الواقعة، كشف محمد الدعيع؛ أسطورة حراسة مرمى الهلال والمنتخب السعودي، كواليس رفضه عرض النصر للتعاقد معه في عام 1999، بينما كان في الطائي.

وأوضح الأخطبوط أن العالمي كان يريد أن يمنحه هو فقط الأموال، فيما يخرج الطائي من الصفقة دون أي استفادة وهو ما دفعه للرفض.

وقال الدعيع خلال تصريحاته لبرنامج "دورينا غير": "عرض الهلال لي كان نفس قيمة عرض النصر، لكن الهلال دفع لي وللطائي، أما النصر فدفع لي فقط، وأنا الطائي أهم شيء عندي، واسألوا نواف بن محمد، فقد قلت له (أنا أريد الهلال)".

واختتم: "وقعت للهلال في خمس دقائق، دون مفاوضات ولا أي شيء".