أخبار الهلال اليوم.. نشرة تُقدم لكم أبرز ما يتعلق بالفريق السعودي؛ سواء سوق الانتقالات أو الاستعدادات للمباريات أو تصريحات المدرب واللاعبين والمسؤولين الإداريين، وغيرها من الأنباء المتعلقة بالزعيم.
أخبار الهلال اليوم | مبلغ فلكي لحسم صفقة الشتاء .. وعودة سالم الدوسري أساسيًا أمام الشباب
- social gfx
الخليج يطلب 100 مليون للتخلي عن هدف الهلال
أفادت صحيفة "اليوم" بأن إدارة نادي الخليج حددت مبلغ 100 مليون ريال سعودي كقيمة دنيا للموافقة على انتقال نجم الفريق مراد هوساوي، في حال تلقي النادي أي عرض رسمي من الأندية الراغبة في ضمه، مشيرةً إلى أن اللاعب لا يزال مرتبطًا بعقد يمتد حتى عام 2029.
وبحسب التقارير الصحفية الأخيرة، فقد أبدت أندية الهلال والقادسية والأهلي اهتمامها بالحصول على خدمات اللاعب خلال الفترة المقبلة، في ظل المستويات المميزة التي يقدمها مع فريقه هذا الموسم.
ويُذكر أن عقد انتقال هوساوي من أحد إلى الخليج يتضمن بندًا يمنح نادي أحد نسبة من قيمة الصفقة في حال انتقال اللاعب إلى نادٍ آخر مستقبلًا.
اللاعب البالغ من العمر 24 عامًا يقدم أداءً لافتًا هذا الموسم، حيث شارك في 7 مباريات بقميص الخليج ضمن دوري روشن السعودي، تمكن خلالها من تسجيل هدف واحد وصناعة هدفين، ليصبح أحد أبرز عناصر الفريق في خط الوسط.
- Getty Images Sport
سالم الدوسري يعود للمشاركة مع الهلال
شهدت تشكيلة نادي الهلال الأساسية عودة النجم سالم الدوسري بعد غياب استمر لأكثر من أسبوعين، حيث يشارك اليوم الجمعة أمام الشباب على ملعب المملكة أرينا، ضمن منافسات الجولة السابعة من دوري روشن السعودي.
وتأتي مشاركة الدوسري بعد تعافيه الكامل من الإصابة التي لحقت به في منطقة الحوض أثناء تمثيله المنتخب السعودي أمام العراق في 14 أكتوبر الجاري، ضمن التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى كأس العالم 2026.
من جانبه، قرر المدرب الإيطالي سيموني إنزاجي الدفع بالدولي محمد كنو في التشكيلة الأساسية لتعويض غياب الصربي سيرجي ميلينكوفيتش سافيتش المصاب، مع الاعتماد على ياسين بونو في حراسة المرمى، وخط دفاع مكوّن من خاليدو كوليبالي وحسان تمبكتي في قلب الدفاع، وعلى الأطراف متعب الحربي وثيو هيرنانديز.
وفي خط الوسط، يتواجد الثلاثي روبين نيفيش وناصر الدوسري ومحمد كنو، بينما يقود سالم الدوسري والبرازيلي مالكوم فيليبي الأطراف الهجومية، خلف المهاجم البرازيلي ماركوس ليوناردو الذي يتولى قيادة الخط الأمامي.
عودة سالم الدوسري تمثل دفعة معنوية كبيرة للهلال، خاصة مع أهمية المباراة أمام الشباب في سباق الصدارة ببطولة دوري روشن.
- Getty Images Sport
كوليبالي يكشف قصة سبقت انتقاله للهلال .. واتهام للزعيم بمعاناته من "عقدة النقص" بسبب الطائرة
"نابولي رفض عرضًا بـ100 مليون ونجم الريال قال لي أنتم رائعون" .. كوليبالي يروي قصة "دعوة العمرة" التي سبقت رحيله للهلال
بين الحين والآخر، يخرج الدولي السنغالي خاليدو كوليبالي، مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، للحديث حول تجربته في دوري روشن السعودي، وذكرياته مع نابولي وتشيلسي، فيما يؤكد كوليبالي أنه اتخذ القرار الصحيح، حينما شدّ الرحال إلى المملكة في صيف 2023.
كوليبالي كان الصفقة الثانية في الهلال، بعد روبن نيفيش، خلال الميركاتو التاريخي لأندية دوري روشن، في صيف 2023، الذي شهد انتقال عددٍ من نجوم العالم إلى المملكة، حيث أبرم الزعيم حينها صفقات من العيار الثقيل، بضم سيرجي سافيتش وياسين بونو وألكساندر ميتروفيتش، فضلًا عن تعاقده مع نيمار جونيور، قادمًا من باريس سان جيرمان.
وانضم كوليبالي إلى صفوف الهلال، بعقد لمدة ثلاثة مواسم، حيث يستعد لدخول الفترة الحرة، في يناير، وسط أنباء حول تحرك الإدارة نحو حسم ملف تجديد العقود لعدد من لاعبيه، فيما أعلن الزعيم عن نجاحه - حتى الآن - في تمديد عقود سالم الدوسري وياسين بونو وحمد اليامي وسيرجي سافيتش.
"أندية دوري روشن ويلو خذلتهم" .. خيبة أمل في اتحاد الكرة السعودي بسبب تجاهل استبيان اللوائح والقوانين!
كشف الإعلامي عبد الرحمن الحميدي عن تفاصيل مثيرة تتعلق بعلاقة الأندية السعودية باتحاد كرة القدم، موضحًا وجود ضعف واضح في تفاعل معظم الأندية مع مبادرة أطلقها الاتحاد مؤخرًا لتطوير الأنظمة واللوائح.
وخلال حديثه في برنامجه "نادينا" الذي يُبث عبر قناة MBC، أوضح الحميدي: "الاتحاد السعودي لكرة القدم وزّع استبيانًا رسميًا على جميع الأندية في مختلف الدرجات، طالبًا منهم تقديم آرائهم وملاحظاتهم حول الأنظمة واللوائح التنظيمية".
"أشبه بمن استأجر أوبر" .. اتهام الهلال بالمعاناة من "عقدة نقص" بعد الإعلان عن طائرته الجديدة
تعرض إعلان الهلال حصوله على طائرة خاصة تحمل ألوان وهوية النادي لسخرية لاذعة، حيث شُبه بمن يستأجر سيارة فارهة ويدعي أنها ملكه، وسط اتهامه بعقده النقص والسعي خلف تقدير الآخرين. ما القصة وما الذي قيل؟
الهلال في موسم 2025-2026
استعاد الهلال توازنه سريعًا مع بداية الموسم الرياضي 2025-2026 تحت قيادة مدربه الإيطالي سيموني إنزاجي، بعدما مرّ بفترة من التذبذب الفني في الأسابيع الأولى، ليعود بعدها الزعيم إلى مستواه المعروف، مقدّمًا أداءً قويًا ومتوازنًا على المستويين المحلي والقاري.
في دوري روشن السعودي للمحترفين، خاض الهلال ست مباريات لم يعرف خلالها طعم الخسارة، بعدما حقق أربعة انتصارات وتعادلين، ليؤكد أنه ما زال أحد أبرز المرشحين للظفر باللقب رغم البداية المترددة. الفريق أظهر شخصية البطل، خصوصًا في المباريات الكبرى التي شهدت عودة الانسجام بين خطوطه الثلاثة.
أما على الصعيد القاري، فقد ظهر الهلال بثوبٍ مميز في دوري أبطال آسيا للنخبة، حيث حقق ثلاثة انتصارات متتالية في مرحلة المجموعات، عاكسًا صلابته الدفاعية وقوته الهجومية، وسط تألق لافت من نجومه الأجانب والمحليين.
وفي بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين، واصل الفريق مشواره بثقة بعدما تجاوز عقبة الأخدود بهدف دون رد في دور الـ16، ليحجز مقعده في ربع النهائي ويؤكد رغبته الجادة في المنافسة على جميع البطولات هذا الموسم.
ورغم أن بدايته كانت متذبذبة بعد مشاركته في كأس العالم للأندية 2025، فإن تلك البطولة كانت بمثابة الانطلاقة الفعلية لإنزاجي مع الهلال، حيث قدّم الفريق عروضًا قوية، أبرزها التعادل مع ريال مدريد والفوز التاريخي على مانشستر سيتي، ما منح الإيطالي ثقة كبيرة لدى الجماهير والإدارة.
وتشير الأرقام إلى أن إنزاجي استطاع بناء منظومة فنية متماسكة خلال فترة قصيرة، إذ جاءت حصيلته حتى الآن على النحو التالي:
عدد المباريات: 16
الانتصارات: 11
التعادلات: 4
الخسارة: 1
الأهداف المسجلة: 35
الأهداف المستقبلة: 16