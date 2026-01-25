أخبار الهلال اليوم.. نشرة تُقدم لكم أبرز ما يتعلق بالفريق السعودي؛ سواء سوق الانتقالات أو الاستعدادات للمباريات أو تصريحات المدرب واللاعبين والمسؤولين الإداريين، وغيرها من الأنباء المتعلقة بالزعيم.
أخبار الهلال اليوم | انفراجة كبيرة في ملف رحيل نجم الزعيم .. والنصر يعلق رسميًا على التعاقد مع عبدالله الحمدان
جديد مفاوضات روبن نيفيش
يبدو أن انفراجة ما حدثت في مفاوضات الهلال مع لاعب الوسط البرتغالي روبن نيفيش، والخاصة بتجديد عقده بعدما دخل الفترة الحرة بالفعل خلال يناير الجاري.
وبحسب صحيفة "الشرق الأوسط" فإن الهلال اقترب بالفعل من تجديد عقد نيفيش، إذ اتفقت الأطراف بما فيها النادي واللاعب ووكيل أعماله، على التمديد لمدة ثلاث سنوات إضافية، ليمتد عقده حتى نهاية يونيو 2029.
وأوضحت الصحيفة أن المفاوضات بين مسؤولي الزعيم ووكيل نيفيش شهدت مرونة كبيرة في الفترة الأخيرة، في ظل رغبة أسرة اللاعب في البقاء في المملكة السعودية وشعورهم بالراحة تجاه العيش في الرياض.
نيفيش من جانبه مارس ضغطًا كبيرًا خلال العشرة أيام الماضية لتسريع وتيرة التجديد، بحسب ما أشارت "الشرق الأوسط"، كي يغلق الملف في أقرب وقت ممكن بعد الجدل المستمر منذ أشهر.
فيما سيكون الإعلان الرسمي عن التجديد بعد انتهاء كافة الإجراءات القانونية.
النصر يعلن رسميًا إغلاق الباب في وجه لاعب الهلال
رد عبدالله الماجد؛ رئيس نادي النصر "المؤسسة غير الربحية"، على الأنباء التي تتردد بشأن اقتراب ناديه من التعاقد مع عبدالله الحمدان؛ مهاجم الهلال، خلال الميركاتو الشتوي الجاري أو في الصيف المقبل بحد أقصى، في ظل عدم تجديد عقده.
ونفى الماجد بشكل رسمي تلك الأنباء، قائلًا: "نسمع عن تلك الأنباء، لكن في اللجنة والمجلس لم يصلنا أي شيء".
وأضاف: "سيكون مرحبًا به في النادي، إذا جاء بقرار فني من قبل الجهاز الفني واللجنة الرياضية، أنا أمنحهم الثقة ونسلم ثم سنحاسبهم على النتائج. لكن كمشجع فهو لاعب كبير، لكن النصر ليس في حاجة له حاليًا".
الجدل حول إيقاف نيفيش .. والتحكيم
لن يغيب عن الهلال أمام الرياض فقط .. مطالب بتمديد إيقاف روبن نيفيش بسبب تصرفه المثير للجدل ضد الفيحاء!
ظن لاعب الوسط البرتغالي روبن نيفيش، أنه سيغيب بشكل طبيعي عن مباراة الهلال القادمة أمام الرياض في دوري روشن السعودي، على أن يشارك في المواجهة الأصعب ضد القادسية.
وجاء ذلك بعدما حصل اللاعب على البطاقة الصفراء الرابعة له بالمسابقة هذا الموسم، خلال فوز الزعيم على الفيحاء يوم الخميس الماضي، بنتيجة 4/1، ولكن يبدو أن هناك عقوبة صارمة تنتظره.
ويأتي ذلك بسبب الشكوك حول تعمد اللاعب الحصول على البطاقة الصفراء بعدما ضمن الهلال الانتصار برباعية، مما قد يدفع لجنة الانضباط لتفعيل إحدى لوائحها ضده.
"ارتكب في الدوري المصري خطأ مضحكًا" .. خبير تحكيمي يثير الجدل حول حكم ديربي الهلال والنصر الأخير
استنكر المستشار التحكيمي عبد الله القحطاني، سياسة الاتحاد السعودي لكرة القدم ورابطة أندية دوري روشن، في الاعتماد على الحكام الأجانب بشكل مكثف خلال المباريات المحلية، مؤكدًا أنهم يتعاملون مع المباريات في المنطقة العربية كرحلة عمل يبدأ مسارها من السعودية ويكلفون الدولة أموالًأ طائلة ورغم ذلك يرتكبون أخطاء فادحة.
- AFP
صفقة هجومية .. وحقيقة رسالة سعود عبدالحميد
تحرّك داخل الهلال لإعادة تشكيل الهجوم بصفقة عالمية .. وداروين نونيز أقرب الضحايا!
فتحت إدارة نادي الهلال ملف التعاقدات الصيفية مبكرًا، واضعةً نصب أعينها إحداث تغيير مؤثر في خط الهجوم، ضمن رؤية استراتيجية تهدف إلى الحفاظ على التفوق المحلي وتعزيز الحضور القاري خلال المواسم المقبلة.
بحسب معلومات خاصة حصل عليها موقع 365Scores، فإن إدارة النادي الهلالي لا تمانع دراسة مستقبل المهاجم الحالي داروين نونيز، سواء عبر إعارته أو الاستغناء عنه بشكل نهائي، في حال وصول عرض مناسب، وذلك بعد تقييم شامل لمردوده الفني ومدى انسجامه مع احتياجات الفريق.
ويأتي هذا التوجه في إطار مرحلة جديدة يعيشها الهلال عقب انتقال ملكيته، حيث تسعى الإدارة إلى بناء فريق أكثر توازنًا، مع التركيز على استقطاب لاعب هجومي من الصف الأول عالميًا، قادر على إحداث الفارق داخل الملعب، إلى جانب ما يمثله من قيمة تسويقية كبيرة للنادي.
شيء يُطبخ خلف الكواليس .. تلميحات لشراكة "سعودية إيطالية" وسط رسالة من سعود عبدالحميد تثير التساؤلات
يبدو أن دوري روشن السعودي مُقبل على خطوة كبيرة بالتعاون مع الدوري الإيطالي "سيري آ" خلال الأيام القليلة المقبلة، وفقًا للتلميحات الصادرة مؤخرًا.
المثير في الأمر أن سعود عبدالحميد؛ المحترف السعودي في نادي روما والمعار حاليًا للانس الفرنسي، ألمح لشيء غامض، فسره البعض أنه خاص بالعودة للهلال، فما هي القصة؟