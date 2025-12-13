أخبار الهلال اليوم | الزعيم ينتصر على المحرق .. وجواو كانسيلو يُبدي غضبه من علي البليهي!

أنهى فريق الهلال الأول لكرة القدم معسكره التحضيري في مدينة العين الإماراتية بصورة إيجابية، بعدما حقق فوزًا وديًا على المحرق البحريني بنتيجة 1-0، في مواجهة مغلقة أُقيمت مساء السبت ضمن برنامج الإعداد خلال فترة التوقف الحالية.

وجاء هدف اللقاء الوحيد بتوقيع النجم الصربي سيرجي ميلينكوفيتش-سافيتش خلال مجريات الشوط الأول، ليمنح "الزعيم" ختامًا مثاليًا لمعسكره الخارجي.

ومن المنتظر أن تغادر بعثة الهلال الأراضي الإماراتية خلال الساعات المقبلة عائدة إلى الرياض، على أن يحصل اللاعبون على راحة قصيرة لمدة يوم واحد، قبل استئناف التدريبات على ملعب النادي، استعدادًا للاستحقاقات الرسمية المقبلة، بالتزامن مع مشاركة المنتخب السعودي في بطولة كأس العرب 2025، وذلك وفقًا لمصادر خاصة.

ويستعد الهلال لخوض مواجهة قوية خارج الديار أمام الشارقة الإماراتي يوم 22 ديسمبر الجاري، ضمن منافسات الجولة السادسة من دور المجموعات لمنطقة الغرب في دوري أبطال آسيا للنخبة، قبل أن يعود إلى المنافسات المحلية بعد أربعة أيام، حين يستضيف فريق الخليج على ملعب "المملكة أرينا" في الجولة الحادية عشرة من دوري روشن السعودي.

وعلى صعيد الترتيب، يحتل الهلال المركز الثاني في جدول دوري روشن السعودي برصيد 23 نقطة، بفارق أربع نقاط عن النصر المتصدر بعد مرور تسع جولات، بينما يواصل تألقه القاري بتصدر مجموعته الآسيوية بالعلامة الكاملة، محققًا 15 نقطة من خمس مباريات.