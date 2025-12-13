أخبار الهلال اليوم | الزعيم ينتصر على المحرق .. وجواو كانسيلو يُبدي غضبه من علي البليهي!

رغم التعثرات التي رافقت انطلاقة الهلال في بداية موسم 2025-2026، فإن الفريق عاد سريعًا ليؤكد شخصيته القوية، ويدخل مرحلة من الاستقرار الفني والنتائج اللافتة تحت قيادة مدربه الإيطالي سيموني إنزاجي، الذي نجح في إعادة "الزعيم" إلى سكة الانتصارات على الصعيدين المحلي والقاري.
الهلال يواصل حصد النتائج الإيجابية في جميع المسابقات التي يشارك فيها، سواء في دوري روشن السعودي، أو بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين، أو دوري أبطال آسيا للنخبة، ليظهر بصورة فريق متوازن وقادر على المنافسة في أكثر من جبهة خلال الموسم الحالي.
محليًا، واصل الأزرق حضوره القوي بعدما تجاوز عقبة الفتح بنتيجة 2-1 في مواجهة شهدت إثارة كبيرة. وتمكن الهلال من قلب الطاولة رغم تقدم الفتح مبكرًا عن طريق مراد باتنا، قبل أن يفرض سيطرته بتوقيع داروين نونيز وروبن نيفيش على هدفي الفوز. ورغم النقص العددي بعد طرد ناصر الدوسري في الدقائق الأخيرة، حافظ الفريق على تقدمه حتى صافرة النهاية.
هذا الفوز عزز موقع الهلال في جدول ترتيب دوري روشن، بعدما رفع رصيده إلى سبعة انتصارات مقابل تعادلين خلال أول تسع جولات، ليبقى في دائرة المنافسة على الصدارة، مع فارق أربع نقاط يفصله عن النصر المتصدر بالعلامة الكاملة.
وعلى المستوى القاري، يواصل الهلال فرض هيبته في دوري أبطال آسيا للنخبة، بعدما حقق العلامة الكاملة في أول خمس جولات من مرحلة الدوري، مقدمًا مستويات قوية تعكس الانسجام الكبير داخل المجموعة. وكان آخر انتصاراته فوزًا عريضًا على الشرطة العراقي برباعية نظيفة على ملعب "المملكة أرينا".
كما نجح الزعيم في حجز مقعده في الدور نصف النهائي من كأس خادم الحرمين الشريفين، عقب تخطيه الفتح بنتيجة 4-1 في دور ربع النهائي، ليصطدم بمواجهة مرتقبة أمام الأهلي في الدور المقبل، والتي ستقام على ملعب الإنماء بمدينة جدة.
وتعود بصمة إنزاجي الواضحة إلى بداية مهمته مع الهلال عبر بوابة كأس العالم للأندية خلال صيف العام الجاري، حيث قاد الفريق إلى الدور ربع النهائي، وحقق نتائج لافتة على الساحة العالمية، أبرزها التعادل التاريخي أمام ريال مدريد، والانتصار المثير على مانشستر سيتي، في إشارات مبكرة على مشروع فني طموح يسير بثبات نحو النجاح.