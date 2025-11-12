أخبار النصر اليوم .. نشرة تُقدم لكم أبرز ما يتعلق بالفريق السعودي؛ سواء سوق الانتقالات أو الاستعدادات للمباريات أو تصريحات المدرب واللاعبين والمسؤولين الإداريين، وغيرها من الأنباء المتعلقة بالعالمي.
أخبار النصر اليوم | آخر تطورات كومان بعد الإصابة .. ورئيس الهلال: العالمي أكثر من استفاد هذا الموسم!
كومان يواصل العلاج في فترة التوقف
قرّر الجهاز الطبي في نادي النصر تمديد البرنامج العلاجي والتأهيلي للنجم الفرنسي كينجسلي كومان، بعد أن تجددت معاناته من آلام عضلية طفيفة شعر بها خلال تدريبات الفريق، يوم الثلاثاء الماضي، ما استدعى حضوره إلى عيادة النادي صباح الأربعاء لإجراء مزيد من الفحوصات.
وأوضحت صحيفة "الرياضية" أن الجهاز الطبي فضّل تأجيل عودة كومان إلى التدريبات الجماعية حتى يوم الجمعة المقبل، تحسبًا لأي مضاعفات محتملة، مشيرًا إلى أن اللاعب سيواصل برنامجه العلاجي تحت إشراف الطاقم الطبي، مع مراقبة تطور حالته بشكل يومي، وفي حال استمرار الألم سيتم تمديد فترة التأهيل مجددًا.
وكانت "الرياضية" قد كشفت في وقت سابق، وتحديدًا يوم 11 نوفمبر الجاري، أن الجهاز الطبي في النصر منع كومان من الحصول على إجازة خلال فترة التوقف الدولي، مفضلاً أن يواصل برنامجه العلاجي في مقر النادي لضمان تعافيه التام قبل عودة المنافسات الرسمية.
وجاءت إصابة الجناح الفرنسي عقب رحلة الفريق إلى جوا الهندية، رغم أنه لم يشارك في تلك المباراة، ليعود بعدها ويشارك في مواجهتي الاتحاد في كأس الملك والحزم والفيحاء في الدوري، قبل أن يتعرض إلى شد عضلي خلال مباراة نيوم الأخيرة ضمن الجولة الثامنة من دوري روشن السعودي، ليضطر المدرب البرتغالي جورج جيسوس إلى استبداله بزميله عبد الله الخيبري عند الدقيقة 77.
ورغم الغيابات والإصابات، يواصل فريق النصر عروضه القوية في دوري روشن، حيث يتصدر جدول الترتيب بالعلامة الكاملة (24 نقطة) من ثمانية انتصارات متتالية، في سلسلة أداء مميزة تؤكد جاهزيته للمنافسة على اللقب هذا الموسم.
ومن المنتظر أن يعود الفريق إلى أجواء المنافسات بعد فترة التوقف الدولي بمواجهة الخليج يوم الأحد 23 نوفمبر على ملعب الأول بارك في الرياض، ضمن الجولة التاسعة من المسابقة، وسط ترقب جماهيري كبير لعودة كومان ومشاركته مجددًا بعد تعافيه الكامل.
رئيس الهلال: النصر استفاد تحكيميًا.. رونالدو يوضح ما يعنيه من الاعتزال
نواف بن سعد يخرج عن صمته لأول مرة: الهلال تضرر .. والنصر أكثر من استفاد في الموسم الجاري!
طوال الأسابيع الماضية ومنذ إعلان جدول مباريات الموسم الجاري من دوري روشن السعودي 2025-2026، والبرامج الرياضية تتحدث عن أكثر المستفيدين من تلك الجدولة، لكن مع مرور الثماني جولات الأولى، خرج الأمير نواف بن سعد؛ رئيس مجلس إدارة نادي الهلال، عن صمته، ليشاركهم الرأي، مؤكدًا أن الجدول يعمل لصالح النصر.
أخطأ كريستيانو رونالدو: من أسطورة فرنسا إلى قنبلة كولومبيا .. نجوم صنعتهم 7-8 مباريات في كأس العالم!
قلل كريستيانو رونالدو، نجم النصر السعودي، كثيرًا من أهمية الفوز بكأس العالم ودور ذلك في تاريخه ومكانته في كرة القدم، مشيرًا إلى أن 7-8 مباريات لن تُغير من حقيقة أنه أحد الأبرز في تاريخ اللعبة، وموضحًا أنه لن يُصبح الأفضل في التاريخ لمجرد الفوز باللقب الذي تُوج به ليونيل ميسي عام 2022 في قطر.
إذ قال في مقابلته الأخيرة مع الصحفي بيرس مورجان "لست مهتمًا بإحراز هدفي الألف في كأس العالم، وربما تُفاجأ من حديثي لكن الفوز بكأس العالم ليس حلمًا بالنسبة لي، هو لن يغير أي شيء من مكانتي واسمي في كرة القدم".
وأضاف "بطولة كأس العالم تلعب من 6 أو 7 مباريات!.. هل من المنطقي أن يتم الحكم على اللاعب بأنه (الأفضل في التاريخ) بسبب هذا العدد من المواجهات فقط؟".
كريستيانو رونالدو "السعودي": هذا ما قصدته بالاعتزال القريب.. وهذا الشخص الوحيد الذين لن أغار منه!
أثار النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، قائد نادي النصر السعودي، تفاعلًا واسعًا بتصريحات قوية ومؤثرة خلال مشاركته في منتدى "تورايز العالمي" الذي نُظم في العاصمة الرياض تحت إشراف وزارة السياحة السعودية.
وتحدث "الدون" باريحية كبيرة عن تجربته في المملكة، معبرًا عن انتمائه العميق لها، كما كشف عن خططه المستقبلية وموعد اعتزاله كرة القدم، وتطرق إلى مستقبل نجله كريستيانو جونيور.
ولم تكن كلمات رونالدو مجرد إشادة عابرة، بل حملت دلالات عميقة على ارتباطه بالمشروع السعودي الذي انضم إليه في يناير 2023، ليصبح منذ ذلك الحين رمزًا عالميًا لدوري روشن والتحول الرياضي في المملكة.
الاتحاد يتخذ قرارًا في أزمة المواليد بعد بيان النصر .. ومانشستر يونايتد قد يواجه العالمي
بعد بيان النصر الغاضب .. الاتحاد يتخذ قراره في أزمة "المواليد" ولكن!
لا تزال أزمة اللاعبين الأجانب تحت السن "المواليد"، تشغل الشارع الرياضي السعودي؛ بشكلٍ كبير للغاية.
وأجمعت التقارير المحلية على أن اتحاد الكرة السعودي، يتجه إلى تعديل لائحة "المواليد"؛ وذلك لإعطاء مساحة أكبر للأندية، للاستفادة من اللاعبين الأجانب.
تفوق على منشوره التاريخي .. عودة ميسي إلى كامب نو تكسر رقم رونالدو الأسطوري بموقع إنستجرام!
حصدت صورة ليونيل ميسي على إنستجرام لعودته المفاجئة إلى برشلونة عددًا من الإعجابات على الموقع يفوق عدد الإعجابات التي حصدها منشور كريستيانو رونالدو للاحتفال بدوري الأمم.
ودّع ميسي كامب نو بدموع في عام 2021، حيث لم يتمكن برشلونة من تجديد عقده بسبب الأزمة المالية التي عصفت بها، مما أجبر أعظم لاعب في تاريخ النادي على مغادرة المكان الذي اعتبره وطنه منذ طفولته.
لحظة عاطفية تنتظر كريستيانو رونالدو! .. مانشستر يونايتد يستعد لـ"وديات نارية" في السعودية
يستعد العملاق الإنجليزي مانشستر يونايتد لزيارة المملكة العربية السعودية، خلال الفترة القادمة؛ وذلك ضمن خطته للنصف الثاني من الموسم الرياضي الحالي 2025-2026.
مانشستر يونايتد لا يشارك في أي بطولة أوروبية؛ إلى جانب خروجه المبكر من كأس الرابطة الإنجليزية؛ ما يمنحه أوقات راحة كبيرة قبل بداية العام الجديد 2026، قرر أن يستغلها للاستعداد للنصف الثاني من الموسم.
مسيرة النصر في الموسم الجاري 2025-2026
بدأ فريق النصر الأول لكرة القدم تحت قيادة مدربه البرتغالي المخضرم جورج جيسوس، الموسم الرياضي الحالي 2025-2026؛ بشكلٍ أكثر من رائع، رغم خسارة نهائي كأس السوبر السعودي.
وخسر النصر نهائي السوبر أمام عملاق جدة الأهلي بـ"ركلات الجزاء"؛ بعد أن كان قد تجاوز عقبة فريق الاتحاد الأول لكرة القدم، في المربع الذهبي.
أما في دوري روشن السعودي.. حقق النصر الفوز في الجولات الثمان الأولى؛ من بينها العديد من المواجهات القوية آخرها التغلب على نيوم في الجولة الثامنة بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد.
أيضًا.. فاز النصر في الجولات الأربع الأولى من دور المجموعات بمسابقة دوري أبطال آسيا "2"؛ كما تجاوز نادي جدة، في دور الـ32 من كأس خادم الحرمين الشريفين.
إلا أن الصدمة الكبيرة جاءت في ليلة 28 أكتوبر 2025؛ عندما سقط الفريق النصراوي أمام الاتحاد، ليودع كأس خادم الحرمين الشريفين من دور ثمن النهائي.
نتائج النصر في الموسم الحالي بترتيب المباريات:
1- نصف نهائي السوبر: النصر (2-1) الاتحاد.
2- نهائي السوبر: النصر (2-2) الأهلي؛ ثم الخسارة بركلات الجزاء.
3- الجولة الأولى من الدوري: التعاون (0-5) النصر.
4- الجولة الثانية من الدوري: النصر (2-0) الخلود.
5- الجولة الأولى من أبطال آسيا "2": النصر (5-0) استقلال دوشنبه.
6- الجولة الثالثة من الدوري: النصر (5-1) الرياض.
7- دور الـ32 من كأس الملك: جدة (0-4) النصر.
8- الجولة الرابعة من الدوري: الاتحاد (0-2) النصر.
9- الجولة الثانية من أبطال آسيا "2": الزوراء (0-2) النصر.
10- الجولة الخامسة من الدوري: النصر (5-1) الفتح.
11- الجولة الثالثة من أبطال آسيا "2": جوا (1-2) النصر.
12- الجولة السادسة من الدوري: الحزم (0-2) النصر.
13- دور الـ16 من كأس الملك: النصر (1-2) الاتحاد.
14- الجولة السابعة من الدوري: النصر (2-1) الفيحاء.
15- الجولة الرابعة من أبطال آسيا "2": النصر (4-0) جوا.
14- الجولة الثامنة من الدوري: نيوم (1-3) النصر.