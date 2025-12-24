أخبار النصر اليوم .. نشرة تُقدم لكم أبرز ما يتعلق بالفريق السعودي؛ سواء سوق الانتقالات أو الاستعدادات للمباريات أو تصريحات المدرب واللاعبين والمسؤولين الإداريين، وغيرها من الأنباء المتعلقة بالعالمي.
أخبار النصر اليوم | مفاجأة جيسوس حول إصابة سيماكان، وحسم الجدل حول تغيير نظام المواليد في يناير
اتحاد الكرة يحسم الجدل حول تغيير نظام المواليد
أفادت صحيفة الرياضية السعودية أن اتحاد كرة القدم السعودي حسم الجدل تمامًا حول إمكانية تغيير نظام اللاعبين المواليد في دوري روشن السعودي.
وأوضحت الصحيفة أن الاتحاد قرر عدم تغيير النظام خلال فترة الانتقالات الشتوية القادمة، وذلك بعدما كان قد طرح الأمر للنقاش والتصويت الصيف الماضي وانتهى الأمر بعدم التغيير كذلك.
كان النصر قد عارض بشدة أي تغيير على نظام المواليد خلال الموسم الجاري، فيما طالب الهلال وعدد من الأندية بذلك لكنهم خسروا معركتهم.
ويسلي: نريد الفوز بدوري أبطال آسيا 2
أكد ويسلي جناح النصر أنه وفريقه يستهدفون الفوز بدوري أبطال آسيا 2 هذا الموسم، وذلك خلال المؤتمر الصحفي الخاص بمواجهة الزوراء العراقي مساء اليوم في الرياض.
ويسلي ظهر بجانب المدرب جورج جيسوس في المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة يوم أمس، وقال عن اللقاء "استعدينا جيدًا للمباراة، قضينا وقتًا طويلًا دون لعب وهو ما يزيد من أهمية المباراة. لدينا فترة حاسمة في يناير الماضي، نريد الفوز باللقب لإسعاد الجمهور".
أضاف "نعد جمهورنا بتقديم أداء مميز أمام الزوراء، وبذل قصارى جهدنا لتحقيق الفوز. ننتظر من جمهورنا ملء المدرجات وخلق أجواء رياضية رائعة في ملعب الأول بارك".
وأشاد اللاعب البرازيلي أخيرًا بمقر تدريبات الفريق السعودي الجديد، لكن مشيرًا في نفس الوقت إلى أن هذا لا يعني سوء حالة المقر القديم.
حل غريب من جيسوس لأزمة دفاع النصر أمام الزوراء!
"افعلوا ما يفعله" .. سعيد العويران يُطالب اللاعبين السعوديين بالاقتداء بساديو ماني!
نجم النصر يتواجد في المغرب حاليًا حيث تُقام كأس أمم إفريقيا
تمهيدًا لقمم دوري روشن .. جيسوس يستبعد الشراري ويبتكر حلًا غريبًا لأزمة دفاع النصر أمام الزوراء!
النصر يخوض آخر مباريات دور المجموعات في دوري أبطال آسيا 2
السنغال وبوتسوانا | جاكسون يتعملق بـ"درس خصوصي" من هاري كين.. وإدمان دور "الرجل الثاني" لرونالدو يفقد ماني "بريقه"!
استهل منتخب السنغال حملته في كأس الأمم الأفريقية 2025 بضربة بداية مثالية، موجهاً إنذاراً شديد اللهجة للمنافسين عقب اكتساحه نظيره البوتسواني بثلاثية نظيفة على ملعب طنجة الكبير.
مفاجأة جيسوس حول إصابة سيماكان
عين على الحكم | سقوط ومطالب بضربة جزاء ولكن! .. ماني يبدأ مشوار كأس إفريقيا مع السنغال باعتراضات أمام بوتسوانا
إثارة تحكيمية في مباراة السنغال وبوتسوانا..
كشف مفاجأة في إصابة سيماكان .. جيسوس يتحدث عن ميركاتو النصر وموقف رونالدو من مواجهة الزوراء
ماذا قال جورج جيسوس؟
"كريستيانو رونالدو كان سيترك أثرًا أكبر" .. نجم إنتر ميامي السابق يُقلل من تأثير ميسي في الدوري الأمريكي
ميسي يلعب في أمريكا فيما رونالدو في السعودية
مسيرة النصر في الموسم الجاري 2025-2026
بدأ فريق النصر الأول لكرة القدم تحت قيادة مدربه البرتغالي المخضرم جورج جيسوس، الموسم الرياضي الحالي 2025-2026؛ بشكلٍ أكثر من رائع، رغم خسارة نهائي كأس السوبر السعودي.
وخسر النصر نهائي السوبر أمام عملاق جدة الأهلي بـ"ركلات الجزاء"؛ بعد أن كان قد تجاوز عقبة فريق الاتحاد الأول لكرة القدم، في المربع الذهبي.
أما في دوري روشن السعودي.. حقق النصر الفوز في الجولات التسع الأولى؛ من بينها العديد من المواجهات القوية آخرها التغلب على الخليج بأربعة أهداف مقابل هدف واحد في ملعب الأول بارك بالرياض.
أيضًا.. فاز النصر في الجولات الأربع الأولى من دور المجموعات بمسابقة دوري أبطال آسيا "2"؛ كما تجاوز نادي جدة، في دور الـ32 من كأس خادم الحرمين الشريفين.
إلا أن الصدمة الكبيرة جاءت في ليلة 28 أكتوبر 2025؛ عندما سقط الفريق النصراوي أمام الاتحاد، ليودع كأس خادم الحرمين الشريفين من دور ثمن النهائي.
نتائج النصر في الموسم الحالي بترتيب المباريات:
1- نصف نهائي السوبر: النصر (2-1) الاتحاد.
2- نهائي السوبر: النصر (2-2) الأهلي؛ ثم الخسارة بركلات الجزاء.
3- الجولة الأولى من الدوري: التعاون (0-5) النصر.
4- الجولة الثانية من الدوري: النصر (2-0) الخلود.
5- الجولة الأولى من أبطال آسيا "2": النصر (5-0) استقلال دوشنبه.
6- الجولة الثالثة من الدوري: النصر (5-1) الرياض.
7- دور الـ32 من كأس الملك: جدة (0-4) النصر.
8- الجولة الرابعة من الدوري: الاتحاد (0-2) النصر.
9- الجولة الثانية من أبطال آسيا "2": الزوراء (0-2) النصر.
10- الجولة الخامسة من الدوري: النصر (5-1) الفتح.
11- الجولة الثالثة من أبطال آسيا "2": جوا (1-2) النصر.
12- الجولة السادسة من الدوري: الحزم (0-2) النصر.
13- دور الـ16 من كأس الملك: النصر (1-2) الاتحاد.
14- الجولة السابعة من الدوري: النصر (2-1) الفيحاء.
15- الجولة الرابعة من أبطال آسيا "2": النصر (4-0) جوا.
14- الجولة الثامنة من الدوري: نيوم (1-3) النصر.
15- الجولة التاسعة من الدوري: النصر (4-1) الخليج.