أخبار النصر اليوم | اتهام خطير في ملف "وقف القيد"، وقراران من جيسوس بشأن التدريبات ومواجهة الزوراء

عاد اللاعبون الدوليون لتدريبات النصر الجماعية صباح اليوم الأحد، حيث انضم كل من نواف العقيدي وعبد الله الخيبري وعبد الإله العمري وراغد النجار ونواف بوشل للمران الجماعي تحت قيادة المدرب جورج جيسوس.

وتضمن المران، حسب صحيفة الرياضية السعودية، تدريبات بدنية وتكتيكية استعدادًا لمواجهة الزوراء العراقي في آخر جولات دور المجموعات في دوري أبطال آسيا 2 يوم الأربعاء القادم.

وقرر المدرب البرتغالي تحويل مران الثلاثاء القادم للفترة المسائية، على أن يخضع اللاعبون لمران صباحي يوم الإثنين، وأشارت الصحيفة إلى أن جيسوس سيخوض المباراة القارية بالبدلاء بعدما ضمن النصر التأهل بالفعل للمراحل الإقصائية.