معركة سمعة وليس "ميركاتو".. النصر خاطر بمستقبله وبإغضاب كريستيانو رونالدو وهنيئًا للهلال والاتحاد!

أولى علامات الاستفهام التي طرحها الشارع الرياضي السعودي لم تكن حول القدرة على الدفع، بل حول السبب الحقيقي وراء العقوبة.

فحتى هذه اللحظة وبعد صدور القرار بما يقارب 24 ساعة عاش الجمهور في دوامة من التضارب الإعلامي الذي يعكس ضبابية في التواصل المؤسسي للنادي.

فبينما أكدت صحيفة الرياضية أن السبب هو قسط مستحق لنادي مانشستر سيتي من صفقة إيميريك لابورت، خرج إعلاميون مقربون من البيت النصراوي مثل سعود الصرامي برواية مغايرة تمامًا، مشيرين إلى أن الأزمة تتعلق بمستحقات نادي كورينثيانز البرازيلي في صفقة ويسلي، وهناك من ذهب لأبعد من ذلك بتذكر ملفات قديمة لم تُغلق بالكامل مثل روي فيتوريا.

هذا التضارب يضعنا أمام استنتاج منطقي طرحه العديد من النقاد وهو أن المشكلة ليست في ندرة المال، بل في غياب المعلومة الصحيحة وسوء ترتيب الأولويات داخل المكاتب الإدارية.