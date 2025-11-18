أخبار النصر اليوم | بنزيما يرد على أنباء توتر علاقته مع رونالدو، ولجنة الحكام تؤكد: هذا الفريق ظلم أمام العالمي

أوضح الإعلامي عبد الرحمن الحميدي عبر حلقة أمس من برنامج "نادينا" أن التغيير على نظام قيد المواليد في دوري روشن السعودي مازال مطروحًا للنقاش والتصويت.

النصر كان قد أصدر بيانًا رسميًا حذر خلاله من أي تغيير يخص لوائح الموسم الجاري من دوري روشن، وخاصة نظام قيد اللاعبين الأجانب المواليد.

الحميدي قال "ما أمتلكه من معلومات هو أن هناك تصويت واجتماعات بالفعل تحدث حاليًا بين الرابطة والاتحاد السعودي وبعض الأندية حول نظام المواليد، لا أمتلك الخبر اليقين لكن قد يحدث الأمر في فترة الانتقالات الشتوية".