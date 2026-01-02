أخبار النصر اليوم .. نشرة تُقدم لكم أبرز ما يتعلق بالفريق السعودي؛ سواء سوق الانتقالات أو الاستعدادات للمباريات أو تصريحات المدرب واللاعبين والمسؤولين الإداريين، وغيرها من الأنباء المتعلقة بالعالمي.
أخبار النصر اليوم | جيسوس يستبعد بينتو من الكلاسيكو .. والأهلي يستهدف جوهرة العالمي!
Getty Images Sport
جيسوس يستبعد بينتو .. ويايسله يضع اللمسات الأخيرة
يضع الألماني ماتياس يايسله، المدير الفني للنادي الأهلي اللمسات الأخيرة على تشكيل فريقه قبل مواجهة النصر المرتقبة، حيث لا يزال يحسم قراره بشأن اللاعب الذي سيشغل أحد المراكز الأساسية في لقاء الكلاسيكو، المقرر إقامته مساء الجمعة على ملعب الإنماء في جدة، ضمن منافسات الجولة الثالثة عشرة من دوري روشن السعودي.
ووفقًا لصحيفة "الرياضية" فإن يايسله حسم اعتماده منذ البداية على خمسة لاعبين أجانب، هم المهاجم الإنجليزي إيفان توني، والمدافع التركي ميريح ديميرال، ولاعب الوسط الفرنسي فالنتين أتانجانا، إلى جانب البرازيليين ويندرسون جالينو وماتيوس جونسالفيس، فيما لا يزال الغموض يحيط بمشاركة الفرنسي إنزو ميو في التشكيل الأساسي حتى الساعات الأخيرة قبل اللقاء.
وأوضحت الصحيفة أن التدريبات الختامية التي أجراها الفريق مساء الخميس شهدت منافسة مباشرة بين فراس البريكان، وزياد الجهني، إضافة إلى إنزو ميو، من أجل نيل ثقة المدرب والدخول ضمن التشكيلة التي ستخوض مواجهة النصر.
ويخوض الأهلي المباراة وهو في المركز الرابع بجدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 22 نقطة، فيما يدخل النصر اللقاء متصدرًا الترتيب برصيد 31 نقطة، ما يمنح المواجهة أهمية مضاعفة في صراع القمة.
وعلى الجانب الآخر، كشفت الصحيفة ذاتها أن البرتغالي جورج جيسوس، مدرب فريق النصر، قرر استبعاد الحارس البرازيلي بينتو ماتيوس من قائمة المباراة بقرار فني، مع إعادة راغد النجار إلى قائمة الـ20 لاعبًا، ليكون بديلًا للحارس الأساسي نواف العقيدي.
كما أشارت المعلومات إلى أن جيسوس يعتزم خوض اللقاء بالتشكيلة ذاتها التي واجه بها الاتفاق في الجولة الماضية، مع إجراء تعديل وحيد يتمثل في المفاضلة بين أيمن يحيى ونواف بوشل لشغل مركز الظهير الأيسر، بدلًا من سعد الناصر، وذلك قبل انطلاق قمة الجولة التي تحظى بترقب جماهيري واسع.
تدريبات انفرادية لبينتو وسيماكان والنجعي
خاض الثلاثي البرازيلي بينتو ماتيوس حارس المرمى، والفرنسي محمد سيماكان، ولاعب الوسط سامي النجعي، لاعبو فريق النصر الأول لكرة القدم، تدريبات لياقية منفردة، ظهر الجمعة، في العاصمة الرياض، وذلك خارج إطار التحضيرات الجماعية للفريق.
وأوضحت صحيفة "الرياضية" أن إدارة النصر لا تزال تعمل على تسويق عقد الحارس البرازيلي بينتو، بعد خروجه من حسابات الجهاز الفني بقيادة البرتغالي جورج جيسوس، الذي قرر استبعاده من قائمة مواجهة الكلاسيكو أمام الأهلي، المقررة مساء الجمعة في جدة، ضمن منافسات دوري روشن السعودي.
وجاء استبعاد بينتو بقرار فني من جيسوس، الذي أعاد الحارس راغد النجار إلى قائمة الفريق، ليكون بديلًا للحارس الأساسي نواف العقيدي خلال المواجهة المرتقبة.
وفي سياق متصل، يواصل سامي النجعي برنامجه التأهيلي، عقب خضوعه لعملية جراحية في الرباط الصليبي الأمامي، أجراها الجراح الإسباني الشهير رامون كوجات، إثر الإصابة التي تعرض لها خلال مواجهة الرائد في الجولة الأولى من الموسم الماضي لدوري روشن.
كما يستمر المدافع الفرنسي محمد سيماكان، البالغ من العمر 25 عامًا، في تنفيذ برنامجه العلاجي، بعد إصابته بتمزق في العضلة الخلفية خلال التدريبات قبل نحو عشرة أيام.
وكان بينتو قد تواجد على مقاعد البدلاء في مباراتي الأخدود والاتفاق ضمن الجولتين 11 و12، بسبب توفر مقعد شاغر للاعب أجنبي في القائمة، في ظل غياب الجناح السنغالي ساديو ماني لانشغاله بالمشاركة في كأس أمم إفريقيا، إلى جانب إصابة سيماكان.
ورغم استمرار غياب سيماكان ومواصلة المنتخب السنغالي مشواره في البطولة القارية، بما يُبقي مقعد اللاعب الأجنبي الثامن شاغرًا، فضّل جيسوس استبعاد بينتو من قائمة الكلاسيكو، مع الاعتماد على راغد النجار كخيار بديل للعقيدي.
وكان النصر قد فقد العلامة الكاملة في دوري روشن للمرة الأولى هذا الموسم، بعدما تعادل أمام الاتفاق بنتيجة (2-2)، في اللقاء الذي أُقيم الثلاثاء الماضي في الدمام ضمن منافسات الجولة الثانية عشرة، بعد سلسلة من 10 انتصارات متتالية.
مسيرة النصر في الموسم الجاري 2025-2026
انطلق فريق النصر الأول لكرة القدم، بقيادة مدربه البرتغالي المخضرم جورج جيسوس، موسم 2025-2026 بطريقة مثيرة للإعجاب، على الرغم من الخسارة المؤلمة في نهائي كأس السوبر السعودي.
النصر ودّع البطولة بعد مواجهة مثيرة أمام الأهلي، حسمت بركلات الترجيح، بعدما نجح الفريق النصراوي في عبور عقبة الاتحاد في نصف النهائي، ليواصل إثارة الجماهير في بداية الموسم.
أما على صعيد دوري روشن السعودي، فقد بدأ العالمي موسمه بشكل مثالي، محققًا الفوز في أول عشر مباريات، قبل أن يتعادل إيجابيًا 2-2 مع الاتفاق، محققًا بداية قوية رغم توقف سلسلة الانتصارات.
وفي البطولة القارية، لم يترك النصر أي مجال للشك، بعد فوزه في جميع مبارياته الست بدور المجموعات من دوري أبطال آسيا “2”، ليضمن التأهل رسميًا إلى دور ثمن النهائي، كما تخطى عقبة نادي جدة في دور الـ32 من كأس خادم الحرمين الشريفين.
لكن الصدمة الكبرى جاءت في 28 أكتوبر 2025، حين تعرض النصر لخسارة مفاجئة أمام الاتحاد، ليودع كأس خادم الحرمين الشريفين من دور ثمن النهائي، في ليلة أظهرت أن البطولات المحلية ما زالت تحمل مفاجآت صعبة على العالمي.
القادم للنصر
يستعد نادي النصر لمواجهة قوية ضد الأهلي ضمن منافسات دوري روشن السعودي، حيث يحل ضيفًا على ملعب الإنماء في جدة، مساء اليوم الجمعة، ضمن الجولة الثالثة عشر من المسابقة.
ويأمل الفريق النصراوي في استعادة نغمة الانتصارات بعد توقفها بالتعادل الأخير أمام الاتفاق، تحت قيادة مدربه سعد الشهري، حيث أن أي تعادل أو خسارة في مباراة القمة أمام الأهلي قد تهدد موقعه على صدارة ترتيب الدوري بشكل واضح.
وتكتسب المباراة أهمية مضاعفة، كونها تمثل الاستعداد الأمثل للمواجهة المرتقبة ضد الهلال، المنافس الأقوى على اللقب، والمقرر إقامتها في الجولة الخامسة عشرة من الدوري، يوم 12 يناير المقبل.