حتى لا تتعقد أزمة الغيابات .. المنتخب السعودي يساعد الأهلي قبل كلاسيكو النصر

وفي هذا السياق.. أعلنت صحيفة "الميدان الرياضي" مساء اليوم الخميس، موافقة المنتخب السعودي تحت 23 سنة، على طلب عاجل من عملاق جدة الأهلي؛ وذلك قبل كلاسيكو المملكة الكبير ضد نادي النصر، في الجولة 13 من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين 2025-2026.

الصحيفة أشارت إلى أن الأهلي، طلب تأجيل انضمام الثنائي محمد عبدالرحمن وياسين الزبيدي، إلى المنتخب السعودي تحت 23 سنة؛ لما بعد كلاسيكو المملكة الكبير، ضد الفريق النصراوي.

هذا الطلب وافق عليه المنتخب السعودي؛ حيث سيخوض الثنائي الكلاسيكو مع الأهلي، على أن ينضما إلى الأخضر فور إطلاق صافرة النهاية.

ويُشارك منتخب السعودية تحت 23 سنة، في بطولة كأس آسيا؛ التي تنطلق يوم 6 يناير الجاري، وتنتهي في 25 من نفس الشهر.