أحمد رفعت

الصراع يشتعل .. الهلال والنصر والاتحاد يضغطون على "أحد" والخليج ينتظر التحرك رسمي لبيع مراد هوساوي!

الصراع على نجم الخليج يشتعل بين الكبار

بدأت الثلاثي الكبير النصر والهلال والاتحاد في التحرك خلال الساعات الماضية بشكل جدي، من أجل التعاقد مع مراد هوساوي لاعب وسط الخليج، ليشتعل الصراع على اللاعب الذي لفت الأنظار بشكل كبير خلال الفترة الماضية.

هوساوي تألق بشكل لافت مع فريقه الخليج، مما جعله ينضم إلى صفوف المنتخب السعودي، ليعتمد عليه المدرب الفرنسي هيرفي رينارد في تشكيل الأخضر.

  • النصر والهلال والاتحاد يضغطون على أحد

    كشفت صحيفة "الرياضية" عن أن الثلاثي الهلال والنصر والاتحاد، بدأ في التحرك من أجل الضغط على نادي أحد، للتنازل عن حصته البالغة 40% من قيمة بيع عقد مراد هوساوي لاعب الخليج.

    وكان نادي الخليج قد استعار هوساوي من أحد في صيف 2024 لمدة عام، قبل أن يقوم بشراء عقده بشكل نهائي في الصيف الماضي، حيث تم وضع شرطًا ينص على حصول نادي أحد على 40% من قيمة بيع عقد اللاعب لفريق آخر من الخليج.

    وأوضحت الصحيفة أن الهلال والنصر والاتحاد يحاولون حاليًا تقديم تعويضات مالية، أو مزايا واتفاقيات أخرى، من أجل إقناع مسؤولي نادي أحد بالتخلي عن حصته البالغة 40% من قيمة الصفقة.

    تنازل أحد عن تلك النسبة، سيُسهل بشكل كبير في مسألة إتمام الصفقة خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية لفريق آخر، سواء الهلال أو النصر أو الاتحاد.

  • الخليج ينتظر تحركات رسمية من الاتحاد والنصر

    وأضافت الصحيفة أن إدارة نادي الخليج تترقب وصول عروض مالية رسمية من جانب ناديي النصر والاتحاد لشراء عقد اللاعب، تمهيدًا لدراسة الخيارات المطروحة واختيار الأنسب.

    يأتي ذلك في الوقت الذي أرسل فيه النصر والاتحاد خطابين رسميين إلى الخليج، يتضمن الاستفسار عن القيمة المالية المطلوبة، لتقديم عروض رسمية خلال الأيام القليلة المقبلة.

    وكان الهلال قد  تقدم بعرض مالي خلال الفترة الماضية، ولكنه لم يرتق لطموحات نادي الخليج، الذي يُريد تحقيق أقصى استفادة مالية من بيع عقد مراد هوساوي نجم الفريق.

    وتبقى نسبة الـ40% هي أكبر عائق أمام الفريق الذي يُريد التعاقد مع مراد هوساوي خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية، لأنه يرفع من قيمة الصفقة ماليًا لتتحقق الاستفادة من جانب ناديي الخليج وأحد.

  • طلبات الخليج المالية لبيع هوساوي

    أفادت تقارير إعلامية خلال الفترة الماضية بأن إدارة نادي الخليج حددت رقمًا ماليًا مرتفعًا للموافقة على الاستغناء عن لاعبها مراد هوساوي، حيث جرى تداول أن الحد الأدنى لأي عرض رسمي يجب ألا يقل عن 100 مليون ريال سعودي، في ظل ارتباط اللاعب بعقد ممتد مع النادي حتى عام 2029.

    إلا أن حسين الدبيس، مدير الكرة بنادي الخليج، نفى هذه الأنباء بشكل قاطع، مؤكدًا خلال تصريحاته لبرنامج "في 90" على القناة الرياضية السعودية، أن الحديث عن رقم 100 مليون ريال لا يعدو كونه اجتهادات إعلامية، مشددًا على أن إدارة النادي لم تُحدد أو تُعلن أي أرقام مالية بهذا الشكل.

    وأوضح الدبيس في الوقت ذاته أن عدة أندية أبدت اهتمامها بالتعاقد مع مراد هوساوي، ودخلت بالفعل في مفاوضات مع إدارة الخليج، مشيرًا إلى أن نادي الهلال كان من بين الأندية التي تقدمت بعرض رسمي للحصول على خدمات اللاعب.

    وعن القيمة العادلة للصفقة، أشار مدير الكرة إلى أن سوق الانتقالات يفرض معاييره الخاصة، موضحًا أن اللاعب السعودي الدولي، الذي يشارك بصفة منتظمة مع المنتخب الأول، تتراوح قيمته عادة ما بين 50 و70 مليون ريال، لافتًا إلى أن مراد هوساوي يمتلك مزايا إضافية، أبرزها صغر سنه البالغ 23 عامًا، واعتماده كعنصر أساسي مع فريقه.

    ورغم هذا التوضيح الرسمي من إدارة الخليج، لا تزال بعض المصادر الصحفية تتعامل مع رقم 100 مليون ريال باعتباره السقف الذي قد تطلبه إدارة النادي لإتمام الصفقة خلال فترة الانتقالات الشتوية في يناير 2026، خاصة في ظل المستويات اللافتة التي يقدمها اللاعب مؤخرًا مع المنتخب السعودي، ما زاد من قيمته الفنية والتسويقية داخل سوق الانتقالات.

  • ماذا قدم مراد هوساوي خلال الموسم الحالي؟

    يعتمد المدرب اليوناني جورجوس دونيس، على مراد هوساوي بشكل مستمر في تشكيل الخليج الأساسية، بعد المستوى الرائع الذي ظهر به خلال الموسمين الماضي والحالي.

    هوساوي شارك خلال الموسم الحالي في 11 مباريات مع الخليج في بطولتي دوري روشن السعودي وكأس خادم الحرمين الشريفين حتى الآن، بواقع 852 دقيقة، سجل فيها هدفين وصنع مثلهما، وحصل على الكارت الأصفر 5 مرات.

    ويُجيد هوساوي اللعب في مركزي خط الوسط المحوري، وأيضًا لاعب الوسط الذي يربط بين الدفاع والهجوم، والذي يُغطي مساحات واسعة من منطقة الخصم "بوكس تو بوكس".

    وينتهي عقد مراد هوساوي في صيف 2029، مما يدفع الخليج للمطالبة بمقابل مادي كبير، من أجل التخلي عن اللاعب الذي يمتلك عقدًا طويلًا مع الفريق الشرقي.

