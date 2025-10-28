Khaled Al Essa Al AhliGetty Image/ Goal AR
أحمد فرهود

أخبار الأهلي اليوم | ماتياس يايسله يتراجع عن تصريحه في أزمة جالينو .. نهاية مسلسل خالد الغامدي وإصابة إدوارد ميندي "الغامضة"

تعرف على أبرز أخبار النادي الأهلي اليوم الثلاثاء 28 أكتوبر 2025..

ترصد النسخة العربية من موقع "جول"، أبرز أخبار النادي الأهلي السعودي، اليوم الثلاثاء الموافق الثامن والعشرين من أكتوبر 2025؛ وما يدور حول الفريق.

أخبار الأهلي اليوم.. نشرة تُقدم لكم أبرز ما يتعلق بالفريق السعودي؛ سواء سوق الانتقالات أو الاستعدادات للمباريات أو تصريحات المدرب واللاعبين والمسؤولين الإداريين، وغيرها من الأنباء المتعلقة بالراقي.

  • ماتياس يايسله يعلق على غياب جالينو "الطويل" عن الأهلي

    تحدث الألماني الشاب ماتياس يايسله، المدير الفني للنادي الأهلي، عن إصابة النجم البرازيلي ويندرسون جالينو، جناح الفريق الأول لكرة القدم؛ والذي يغيب عن المباريات، منذ فترةٍ طويلة.

     جالينو تعرض للإصابة، قبل مباراة فريقه الأهلي ضد ناساف كارشي الأوزباكي، ضمن منافسات الجولة الأولى من مرحلة الدوري، بمسابقة دوري أبطال آسيا "النخبة" 2025-2026.

    وعاد جالينو للمشاركة مع الفريق الأهلاوي مجددًا، في مواجهة بيراميدز المصري على لقب كأس القارات الثلاث "إفريقيا، آسيا والمحيط الهادئ" ضمن بطولة إنتركونتيننتال؛  إلا أنه تعرض لانتكاسة، يغيب على إثرها حتى الآن.

    وقال يايسله عن ذلك، في المؤتمر الصحفي الذي يسبق مواجهة الأهلي ضد نادي الرياض، ضمن منافسات الجولة السابعة من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين 2025-2026: "أنا متواجد هُنا كمدرب.. لست المختص من الناحية الطبية؛ لكي أشرح حالة جالينو، أو أحدد موعد عودته".

    وعلى الرغم من ذلك.. أعرب المدير الفني الألماني الشاب عن ثقته في الجهاز الطبي للنادي الأهلي، وقدرته على تجهيز النجم البرازيلي في الوقت المناسب.

    المثير في الأمر أن يايسله سبق وأن هاجم الجهاز الطبي للأهلي بقوة، مع تحميله مسؤولية انتكاسة جالينو في مباراة بيراميدز؛ قبل أن يتراجع في تصريحه الجديد مساء اليوم، والذي يسبق مواجهة الرياض.

  • حسم جدل خالد الغامدي.. النادي الأهلي يعلن تشكيل مجلس إدارة شركته

    أعلن عملاق جدة الأهلي مساء اليوم الثلاثاء، عن "التشكيل النهائي" لمجلس إدارة شركة النادي؛ وذلك بعد الكثير من الجدل، في الأيام الماضية.

    المجلس جاء برئاسة خالد الغامدي؛ وذلك بعد أن قيل سابقًا بإنه من الممكن أن يتم استبعاده، بسبب عدم سداده قيمة الـ40 مليون ريال سعودي "دعم".

    ويتولى أحمد الشنقيطي، منصب نائب رئيس مجلس إدارة شركة الأهلي؛ بينما تم اختيار جايك سيلفرسترين، كممثل عن صندوق الاستثمارات السعودي.

    إصابة إدوارد ميندي الغامضة.. واستياء كبير من تصرفات حكام الأهلي والباطن

    غامضة في مكان غريب .. جدل بشأن إصابة إدوارد ميندي بعد مواجهة الأهلي والباطن

    رغم أن أدائه في مواجهة الباطن لم يظهر به أي قصور؛ إلا أن حارس مرمى النادي الأهلي إدوارد ميندي، كشف عن معاناته من إصابة عقب نهاية اللقاء.

    "للأسف لن يحاسب أحد" .. استياء كبير من تصرفات الحكام الأجانب بمواجهة الأهلي والباطن: بطولاتنا آخر اهتماماتهم!

    تسبب طاقم التحكيم الروماني بقيادة حكم الساحة رادو بيتريسكو، في استياءٍ كبير بالوسط الرياضي السعودي، على خلفية تصرفاته في مباراة الأهلي والباطن؛ بعيدًا عن القرارات داخل أرضية الميدان.

    تحليل فوز الأهلي على الباطن.. وطلب مفاجئ في قضية كأس السوبر

    الأهلي ضد الباطن | القليل من المنطق يرحمكم الله .. ونجم الراقي يخطو أولى الخطوات نحو تحقيق وعده!

    لا تزال المهمة مستمرة.. فقد تجنب الأهلي مفاجآت كأس خادم الحرمين الشريفين، عابرًا لدور الثمانية بشكلٍ رسمي، بعد الفوز أمام الباطن.

    الراقي حقق الفوز في حفر الباطن بثلاثية نظيفة؛ سجلها تركي الجلفان "بالخطأ في مرماه" وفراس البريكان وإيفان توني، في الدقائق 22، 50 و66 من عمر المباراة.

    المباراة سيطرت عليها كتيبة المدير الفني الألماني ماتياس يايسله بكل سهولة؛ لكنها حملت بعض الملامح التي نحتاج للوقوف أمامها، نستعرضها في السطور التالية..

    بعد تصريحات ياسر المسحل المثيرة للجدل .. طلب مفاجئ جديد من اتحاد الكرة إلى مركز التحكيم في قضية سوبر انسحاب الهلال

    تقدم اتحاد الكرة السعودي برئاسة ياسر المسحل، بطلب لمركز التحكيم الرياضي المحلي؛ بشأن القضية المقامة من الهلال ضد العقوبات الموقعة عليه، في أزمة "انسحابه" من كأس السوبر 2025-2026.

    مشوار الأهلي في الموسم الرياضي الحالي 2025-2026

    بدأ فريق الأهلي الأول لكرة القدم الموسم الرياضي الحالي 2025-2026؛ بالتتويج بلقب كأس السوبر السعودي.

    أما في مسابقة دوري روشن السعودي.. يُعاني الفريق الأهلاوي من تذبذب في الأداء والنتائج؛ حيث فاز في 3 مباريات وتعادل في مثلهم، خلال أول 6 جولات.

    وقاريًا.. فاز الأهلي (4-2) على ناساف كارشي الأوزباكي، ضمن منافسات الجولة الأولى من مرحلة الدوري، بمسابقة دوري أبطال آسيا "النخبة"؛ وذلك بعد أن كان مُتأخرًا بهدفين مقابل لا شيء، في البداية.

    لكن.. عملاق جدة تعثر في الجولة الثانية من النخبة الآسيوية؛ عندما سقط في فخ التعادل الإيجابي (2-2) مع نادي الدحيل القطري، قبل الفوز أمام الغرافة في الجولة الثالثة برباعية نظيفة.

    وأخيرًا.. وصل الأهلي إلى ربع نهائي مسابقة كأس خادم الحرمين الشريفين 2025-2026؛ بينما سقط (1-3) أمام بيراميدز المصري، ليخسر لقب كأس القارات الثلاث ضمن بطولة "الإنتركونتيننتال".

