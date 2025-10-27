غامضة في مكان غريب .. جدل بشأن إصابة إدوارد ميندي بعد مواجهة الأهلي والباطن

عقب المباراة، حرص ميندي على التوجه لجماهير الأهلي الحاضرة في مدرجات استاد الباطن، لتوجيه الشكر لها على دعم الفريق.

وقدم الحارس السنغالي قميصه هدية للحاضرين، وهنا ظهرت إصابته الغريبة..

ظهر جسد ميندي أسفل الصدر بلاصق طبي كبير، وكأنه يعاني من جرح ما في هذا المكان، لم يكشف الأهلي عن أي شيء عنه في الأيام الماضية، كما لم يتعرض له أمام الباطن.

وما زاد من الجدل هو تعليق الصحفي القريب من البيت الأهلاوي وليد سعيد، إذ كتب عبر حسابه على منصة "إكس": "كل الشكر والتقدير لحامي العرين إدوارد ميندي .. رغم عدم جاهزيته الكاملة، ومع وجود إصابة بهذا الشكل إلا أنه أصر على التواجد مع الفريق للمشاركة بشكل أساسي لتحقيق الانتصار والتأهل للدور القادم، قائد التضحيات".

شكل جسد الحارس السنغالي ورسالة وليد سعيد أثارت الجدل بشكل كبير وسط تساؤلات الجماهير عن طبيعة الإصابة وكيف حدثت، دون إجابات واضحة حتى الآن.