رغم أن أدائه في مواجهة الباطن لم يظهر به أي قصور إلا أن السنغالي إدوارد ميندي؛ حارس مرمى الأهلي، كشف عن معاناته من إصابة عقب نهاية اللقاء.
غامضة في مكان غريب .. جدل بشأن إصابة إدوارد ميندي بعد مواجهة الأهلي والباطن
ميندي يقود الأهلي لدور الثمانية بكأس الملك
الراقي بقيادة حارسه السنغالي نجح في العبور من دور الـ16 بكأس خادم الحرمين الشريفين أمس الإثنين، بالفوز أمام الباطن – على أرض الأخير – بثلاثية نظيفة.
لم يُختبر إدوارد ميندي تقريبًا طوال المباراة إلا في هجمة وحيدة خطيرة، أخطأ به ثنائي الدفاع البرازيلي روجر إيبانيز وزميله التركي ميريح ديميرال، قبل أن يتمكن أسد التيرانجا من الإمساك بالكرة من أمام لاعب الخصم، ليحافظ على نظافة شباكه.
إصابة ميندي في مكان غريب
عقب المباراة، حرص ميندي على التوجه لجماهير الأهلي الحاضرة في مدرجات استاد الباطن، لتوجيه الشكر لها على دعم الفريق.
وقدم الحارس السنغالي قميصه هدية للحاضرين، وهنا ظهرت إصابته الغريبة..
ظهر جسد ميندي أسفل الصدر بلاصق طبي كبير، وكأنه يعاني من جرح ما في هذا المكان، لم يكشف الأهلي عن أي شيء عنه في الأيام الماضية، كما لم يتعرض له أمام الباطن.
وما زاد من الجدل هو تعليق الصحفي القريب من البيت الأهلاوي وليد سعيد، إذ كتب عبر حسابه على منصة "إكس": "كل الشكر والتقدير لحامي العرين إدوارد ميندي .. رغم عدم جاهزيته الكاملة، ومع وجود إصابة بهذا الشكل إلا أنه أصر على التواجد مع الفريق للمشاركة بشكل أساسي لتحقيق الانتصار والتأهل للدور القادم، قائد التضحيات".
شكل جسد الحارس السنغالي ورسالة وليد سعيد أثارت الجدل بشكل كبير وسط تساؤلات الجماهير عن طبيعة الإصابة وكيف حدثت، دون إجابات واضحة حتى الآن.
ماذا قال إدوارد ميندي بعد المباراة؟
على جانب آخر، أدلى السنغالي بتصريحات بعيدة عن إصابته عقب نهاية اللقاء، عبر قناة "ثمانية"؛ الناقل الحصري للمباريات المحلية السعودية في الموسم الجاري 2025-2026.
وقال ميندي: "لم نقدم المستوى المطلوب في المباراتين الأخيرين، لكننا تعاهدنا كلاعبين على العودة، صحيح أننا لم نصل بعد للمستوى الذي نطمح له، لكننا نسير في الطريق الصحيح نحو تحقيق ذلك".
وأضاف متحدثًا عن دعم الجماهير الكبير له: "أشعر بالفخر عندما يهتف الجمهور باسمي، وأنا أفتخر بارتداء قميص الأهلي، فكلما سمعت هتافاتهم ودعمهم المستمر لنا كلاعبين، أشعر بأنني في أفضل فريق في آسيا بالفعل".
مسيرة إدوارد ميندي مع الأهلي
انضم صاحب الـ33 عامًا لقلعة الكؤوس في صيف 2023 قادمًا من تشيلسي مقابل 18.5 مليون يورو، وبعقد يمتد لنهاية يونيو 2026.
وفي موسمه الأول مع الراقي (2023-2024)، شارك أسد التيرانجا في 39 مباراة بمختلف البطولات، استقبل خلالها 37 هدفًا، وخرج بشباك نظيفة من 17 لقاء، فيما قاد الفريق لتحقيق لقب دوري أبطال آسيا للنخبة.
أما في الموسم الحالي (2025-2026)، فقد خاض – حتى الآن – 13 لقاء، واستقبل 14 هدفًا، وحافظ على نظافة شباكه خلال ست مواجهات.
وقد افتتح ميندي الموسم الجاري مع الأهلي متوجًا بطلًا لكأس السوبر السعودي بعد تخطي القادسية ثم النصر في نصف النهائي والنهائي - على الترتيب -.
موعد قرعة دور الثمانية من كأس الملك
تكفل بقيادة الأهلي لدور الثمانية من كأس خادم الحرمين الشريفين الثلاثي تركي الجلفان "لاعب الباطن بالخطأ في مرماه"، وثنائي الراقي فراس البريكان وإيفان توني بثلاثة أهداف في الدقائق 22، 50 و66 من عمر اللقاء.
ومن المقرر أن يتعرف الأهلي على خصمه في الدور المقبل من الكأس الغالية عبر القرعة التي ستُجرى غدًا الأربعاء.
تنطلق مراسم القرعة في تمام الساعة الثالثة عصرًا – بتوقيت مكة المكرمة – وفق ما أعلن عنه الحساب الرسمي للبطولة عبر منصة "إكس" للتواصل الاجتماعي.
مشوار الأهلي في الموسم الحالي 2025-2026
بدأ فريق الأهلي الأول لكرة القدم الموسم الرياضي الحالي 2025-2026؛ بالتتويج بلقب كأس السوبر السعودي.
أما في مسابقة دوري روشن السعودي.. يُعاني الفريق الأهلاوي من تذبذب في الأداء والنتائج؛ حيث فاز على نيوم (1-0) في الجولة الأولى، قبل أن يتعادل مع الاتفاق ثم الهلال في الأسبوعين الثاني والثالث.
وعاد الأهلي إلى سكة الانتصارات مجددًا، في دوري روشن السعودي؛ بعد الفوز على الحزم (2-0)، لكنه تعادل مؤخرًا أمام الشباب (1-1) ضمن الجولة الخامسة، ثم انتصر أمام النجمة (1-0) في الجولة السادسة.
وقاريًا.. فاز الأهلي (4-2) على ناساف كارشي الأوزباكي، ضمن منافسات الجولة الأولى من مرحلة الدوري، بمسابقة دوري أبطال آسيا "النخبة"؛ وذلك بعد أن كان مُتأخرًا بهدفين مقابل لا شيء، في البداية.
لكن.. عملاق جدة تعثر في الجولة الثانية من النخبة الآسيوية؛ عندما سقط في فخ التعادل الإيجابي (2-2)، مع نادي الدحيل القطري، قبل الفوز أمام الغرافة في الجولة الثالثة برباعية نظيفة.
وأخيرًا.. تجاوز الأهلي دور الـ16 من مسابقة كأس خادم الحرمين الشريفين 2025-2026؛ بينما سقط (1-3) أمام بيراميدز المصري، ليخسر لقب كأس القارات الثلاث ضمن بطولة "إنتركونتينتال".