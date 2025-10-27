بعد تصريحات ياسر المسحل المثيرة للجدل .. طلب مفاجئ جديد من اتحاد الكرة إلى مركز التحكيم في قضية سوبر انسحاب الهلال

الراقي لم يكن مشاركًا في كأس السوبر بالأساس، إنما استدعته لجنة المسابقات التابعة للاتحاد السعودي لكرة القدم لخوض البطولة المحلية، بعد اعتذار الهلال عن عدم المشاركة.

اعتذار الزعيم جاء في ظل معاناة لاعبيه من الإجهاد على خلفية المشاركة في كأس العالم للأندية 2025 عقب انتهاء الموسم الماضي، وضيق الوقت أمام الإعداد للموسم الجديد 2025-2026.

لكن لجنة الانضباط والأخلاق التابعة للاتحاد السعودي لكرة القدم قررت معاقبة الهلال بغرامة مالية قدرها 500 ألف ريال سعودي، مع حرمانه من المشاركة في النسخة المقبلة من كأس السوبر السعودي – حال تأهله له – أو من أي مسابقة خروج مغلوب في الموسم المقبل.

هذه العقوبات استأنف ضدها الزعيم أمام لجنة الاستئناف التابعة لاتحاد الكرة، والتي قررت إلغاء قرارات لجنة الانضباط، مع تغريم الهلال ماليًا (500 ألف ريال سعودي)، وحرمانه من المشاركة في أول بطولة خروج مغلوب بالموسم المقبل (2026-2027)، واعتباره خاسرًا أمام القادسية – المنافس الذي كان من المفترض أن يواجهه في نصف نهائي السوبر – بنتيجة (3-0)، وهذه العقوبة تحديدًا ما دفعت البعض للتشكيك في استدعاء الأهلي للمشاركة في البطولة بدلًا من صعود القادسية للنهائي مباشرةً.

ولم يتوقف الهلال هنا، بل قرر تقديم شكوى رسمية لمركز التحكيم الرياضي السعودي، لتأكيد أحقيته في الانسحاب دون أي عقوبات، وهي القضية المنظورة حتى وقتنا هذا.