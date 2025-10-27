"للأسف لن يحاسب أحد" .. استياء كبير من تصرفات الحكام الأجانب بمواجهة الأهلي والباطن: بطولاتنا آخر اهتماماتهم!

في الإطار نفسه، أكد المستشار التحكيمي عبدالله القحطاني، عبر برنامج "دورينا غير"، أنه من المفترض ألا يمر الموقف مرور الكرام، ويجب من حساب، لكن هذا لن يحدث بحكم أن طاقم التحكيم من رومانيا.

وقال القحطاني باستياء عبر حلقة الأمس من "دورينا غير": "أكرر دائمًا الحكم الأجنبي عندما يحضر عندنا (في السعودية)، فإننا آخر اهتماماته، الطاقم بأكمله أجنبي، ومن بدائيات تحكيم كرة القدم أن يتم فحص الكرات التي ستُلعب بها قبل المباراة بوقت كاف من قبل الحكم الرابع وبإشراف حكم الساحة، ثم توضع في مكان دون استخدام قبل اللقاء، هذا واجب قطعي لطاقم التحكيم لا دخل لأحد به سواء رابطة أو مراقب فني أو غيرهما".

وأضاف: "خامة الكرات التي كانت في اللقاء من أفضل الخامات، لكن فحصها واجب طاقم التحكيم، وهذا مخصص له مادة كاملة في القوانين، لكن لأن هذا طاقم أجنبي فلن يحدث أي شيء".

عبدالله القحطاني أكمل: "المسؤول الأول هو حكم الساحة ثم الحكم الرابع، لكن لن يحاسب أي منهم، إنما لو كان الحكم سعوديًا سيتم إيقافه وخصم جزء من المكافآت، بجانب الاستبعاد من بعض المباريات".

واختتم: "تكلفة هذا الطاقم الروماني 475 ألف ريال سعودي، فيما يتحصل الحكم السعودي على 27 ألف ريالًا، ورغم ذلك يقف الروماني في وسط الملعب دون أي تدخل وسط أزمة الكرات!".