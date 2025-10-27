تسبب طاقم التحكيم الروماني بقيادة حكم الساحة رادو بيتريسكو في استياء كبير في الوسط الرياضي السعودي على خلفية تصرفاته، بعيدًا عن القرارات داخل مجريات اللقاء.
"للأسف لن يحاسب أحد" .. استياء كبير من تصرفات الحكام الأجانب بمواجهة الأهلي والباطن: بطولاتنا آخر اهتماماتهم!
من أدار مواجهة الباطن والأهلي؟
الباطن استضاف الراقي أمس الإثنين، ضمن دور الـ16 من كأس خادم الحرمين الشريفين، في لقاء حسمه الضيوف لصالحهم بثلاثية نظيفة.
وقد أدار اللقاء طاقم تحكيم روماني بقيادة رادو بيتريسكو، وعاونه مواطنوه رادو جينجولياك، فاسيلي مارينيسكو، فيما تم تعيين يوليان ديما كحكم رابع، والثنائي أوفيديو هاتيجان وأرتين ميهاي كحكام فيديو.
تصرف الطاقم الروماني يثير غضب ماتياس يايسله
المباراة شهدت توقفًا لبضع دقائق على إثر عدم صلاحية الكرات للعب، وسط اعتراض من اللاعبين وارتباك الطاقم التحكيمي داخل أرض الملعب.
في الأخير، تم حل الموقف بالاستعانة بالكرات الخاصة بفريق الأهلي، مع استبعاد الكرات الخاصة بملعب حفر الباطن.
في هذا الشأن، أعرب الألماني ماتياس يايسله؛ المدير الفني للفريق الجداوي، عن استيائه من الموقف في المؤتمر الصحفي عقب المباراة، حيث قال: "لا نبحث عن أعذار، لا من الملعب ولا من الكرات، لكن ما حدث كان غير احترافي، إذ لم يتم فحص الكرات قبل المباراة، لذلك لعبنا بكراتنا الخاصة".
"طاقم أجنبي آخر همه بطولاتنا"
في الإطار نفسه، أكد المستشار التحكيمي عبدالله القحطاني، عبر برنامج "دورينا غير"، أنه من المفترض ألا يمر الموقف مرور الكرام، ويجب من حساب، لكن هذا لن يحدث بحكم أن طاقم التحكيم من رومانيا.
وقال القحطاني باستياء عبر حلقة الأمس من "دورينا غير": "أكرر دائمًا الحكم الأجنبي عندما يحضر عندنا (في السعودية)، فإننا آخر اهتماماته، الطاقم بأكمله أجنبي، ومن بدائيات تحكيم كرة القدم أن يتم فحص الكرات التي ستُلعب بها قبل المباراة بوقت كاف من قبل الحكم الرابع وبإشراف حكم الساحة، ثم توضع في مكان دون استخدام قبل اللقاء، هذا واجب قطعي لطاقم التحكيم لا دخل لأحد به سواء رابطة أو مراقب فني أو غيرهما".
وأضاف: "خامة الكرات التي كانت في اللقاء من أفضل الخامات، لكن فحصها واجب طاقم التحكيم، وهذا مخصص له مادة كاملة في القوانين، لكن لأن هذا طاقم أجنبي فلن يحدث أي شيء".
عبدالله القحطاني أكمل: "المسؤول الأول هو حكم الساحة ثم الحكم الرابع، لكن لن يحاسب أي منهم، إنما لو كان الحكم سعوديًا سيتم إيقافه وخصم جزء من المكافآت، بجانب الاستبعاد من بعض المباريات".
واختتم: "تكلفة هذا الطاقم الروماني 475 ألف ريال سعودي، فيما يتحصل الحكم السعودي على 27 ألف ريالًا، ورغم ذلك يقف الروماني في وسط الملعب دون أي تدخل وسط أزمة الكرات!".
موعد قرعة دور الثمانية من كأس الملك
بعيدًا عن أزمة الكرات، فقد تكفل بقيادة الأهلي لدور الثمانية من كأس خادم الحرمين الشريفين الثلاثي تركي الجلفان "لاعب الباطن بالخطأ في مرماه"، وثنائي الراقي فراس البريكان وإيفان توني بثلاثة أهداف في الدقائق 22، 50 و66 من عمر اللقاء.
ومن المقرر أن يتعرف الأهلي على خصمه في الدور المقبل من الكأس الغالية عبر القرعة التي ستُجرى غدًا الأربعاء.
تنطلق مراسم القرعة في تمام الساعة الثالثة عصرًا – بتوقيت مكة المكرمة – وفق ما أعلن عنه الحساب الرسمي للبطولة عبر منصة "إكس" للتواصل الاجتماعي.
كيف وصل الأهلي والباطن لدور الـ16؟
الراقي كان قد تأهل لدور الـ16 بعد الفوز أمام النجمة في دور الـ32 بهدف نظيف، سجله المهاجم السعودي فراس البريكان بالدقيقة 34 من عمر الشوط الأول.
أما الباطن فقد أحدث المفاجأة في دور الـ32، حيث أقصى الاتفاق من البطولة بالفوز عليه في ركلات الترجيح (4-2)، بعدما انتهى اللقاء بالتعادل الإيجابي بثنائية لكل منهما.
مشوار الأهلي في الموسم الحالي 2025-2026
بدأ فريق الأهلي الأول لكرة القدم الموسم الرياضي الحالي 2025-2026؛ بالتتويج بلقب كأس السوبر السعودي.
أما في مسابقة دوري روشن السعودي.. يُعاني الفريق الأهلاوي من تذبذب في الأداء والنتائج؛ حيث فاز على نيوم (1-0) في الجولة الأولى، قبل أن يتعادل مع الاتفاق ثم الهلال في الأسبوعين الثاني والثالث.
وعاد الأهلي إلى سكة الانتصارات مجددًا، في دوري روشن السعودي؛ بعد الفوز على الحزم (2-0)، لكنه تعادل مؤخرًا أمام الشباب (1-1) ضمن الجولة الخامسة، ثم انتصر أمام النجمة (1-0) في الجولة السادسة.
وقاريًا.. فاز الأهلي (4-2) على ناساف كارشي الأوزباكي، ضمن منافسات الجولة الأولى من مرحلة الدوري، بمسابقة دوري أبطال آسيا "النخبة"؛ وذلك بعد أن كان مُتأخرًا بهدفين مقابل لا شيء، في البداية.
لكن.. عملاق جدة تعثر في الجولة الثانية من النخبة الآسيوية؛ عندما سقط في فخ التعادل الإيجابي (2-2)، مع نادي الدحيل القطري، قبل الفوز أمام الغرافة في الجولة الثالثة برباعية نظيفة.
وأخيرًا.. تجاوز الأهلي دور الـ16 من مسابقة كأس خادم الحرمين الشريفين 2025-2026؛ بينما سقط (1-3) أمام بيراميدز المصري، ليخسر لقب كأس القارات الثلاث ضمن بطولة "إنتركونتينتال".