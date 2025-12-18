أخبار الأهلي اليوم | كواليس تجديد ميندي وديمرال في "3 أيام" .. وتحرك أخير من يايسله قبل عودة المنافسات

كشف برنامج "دورينا غير" عن تفاصيل مفاوضات النادي الأهلي مع الثنائي إدوارد ميندي وميريح ديميرال، والتي انتهت بسرعة لافتة، بعدما استغرقت ثلاثة أيام فقط قبل التوصل إلى اتفاق نهائي على تجديد العقدين.

وبحسب ما أورده البرنامج، فإن رغبة الحارس السنغالي إدوارد ميندي والمدافع التركي ميريح ديميرال في الاستمرار مع الأهلي لعبت الدور الحاسم في تسريع وتيرة المفاوضات، دون وجود تعقيدات تُذكر، ما سهّل الوصول إلى اتفاق مُرضٍ للطرفين.

ويأتي حسم ملف التجديد في إطار سعي إدارة الأهلي للحفاظ على ركائز الفريق الأساسية، وتعزيز الاستقرار الفني قبل الاستحقاقات المقبلة، في ظل الاعتماد الكبير على ميندي وديميرال كعنصرين مؤثرين داخل الملعب وخارجه.