إحلال وتجديد في الأهلي .. تطور جديد في ملف توني واختيار الأجنبي "الراحل" في يناير!

يُواصل النادي الأهلي العمل على ملف اللاعبين الأجانب وفق خططه للإحلال والتجديد، وقد كشفت مصادر صحفية عن تطور ملفت في مستقبل المهاجم إيفان توني واللاعب الذي وقع عليه الاختيار ليرحل في يناير. فما القصة؟
ملف الأجانب في الأهلي
تعمل جُل الأندية السعودية حاليًا على حسم ملف عقود نجومها الأجانب التي ستنتهي الصيف القادم، حيث تُناقش فكرة تجديد العقد لمواسم قادمة أو وضعهم على قائمة الانتقالات خلال يناير القادم للاستفادة منهم ماليًا بدلًا من فقدانهم بالمجان بنهاية الموسم الجاري.
النادي الأهلي بدأ العمل بجدية ونشاط كبير على هذا الملف في الشهر الماضي، وقد أعلن مؤخرًا تجديد عقد مدافعه التركي ميريح ديميرال حتى صيف 2029، وتُشير المصادر إلى أنه بات قريبًا من تكرار نفس الخطوة مع المدافع الآخر روجر إيبانيز وكذلك إدوارد ميندي.
المصادر الصحفية أوضحت أن مستقبل فرانك كيسييه مازال ضبابيًا، حيث لم يحسم المدرب ماتياس يايسله والإدارة الأهلاوية موقف اللاعب بعد من البقاء أو الرحيل.
توني وزميله تحت التقييم
صحيفة عكاظ السعودية كشفت النقاب اليوم الإثنين عن المزيد من القرارات في النادي الأهلي بشأن اللاعبين الأجانب.
وأوضحت أن اللجنة الفنية في النادي تعمل حاليًا على تقييم كلًا من إيفان توني وإنزو ميلو قبل بدء فترة الانتقالات الشتوية، وذلك تمهيدًا لاتخاذ القرار المناسب بشأن اللاعبين.
المهاجم الإنجليزي كان قد انضم للأهلي خلال صيف 2024، ورغم تذبذب مستواه وعدم إقناعه للعديد من جمهور الفريق، إلا أنه نجح في إحراز 42 هدفًا وصناعة 8 آخرين خلال 62 مباراة مع الفريق، وقد ساهم في التتويج بدوري أبطال آسيا للنخبة.
لاعب الوسط الفرنسي بدأ رحلته في دوري روشن السعودي مع الأهلي هذا الموسم، وقد ظهر بمستوى ممتاز، إذ صنع 5 أهداف وصنع 4 خلال 16 مباراة.
الأهلي، حسب الصحيفة، يُقيم وضع اللاعبين حاليًا ضمن خطته للإحلال والتجديد.
قرار مفاجئ
عكاظ كشف عن قرار مفاجئ من الفريق الجداوي يتعلق بلاعبه البلجيكي ماتيو دامس، حيث أشارت إلى أن اللجنة الفنية في النادي قررت التخلي عن اللاعب!
ويندرج قرار اللجنة الفنية تحت عنوان "خطط الإحلال والتجديد وفقًا لأولويات الجهاز الفني واحتياجات الفريق"، كما أشارت الصحيفة السعودية.
القرار يبدو مفاجئًا نظرًا للأداء الجيد جدًا الذي قدمه دامس مع الأهلي منذ انضمامه إليه في يناير 2025 ويرتبط معه بعقد يمتد حتى 2029، وذلك رغم استبعاد اللاعب من قائمة الفريق في دوري روشن السعودي هذا الموسم لإفساح المجال لقيد الثنائي الجديد، فالنتين أتانجانا وماتيوس جونسالفيس، في قائمة المواليد.
دامس لعب مع الأهلي 28 مباراة صنع خلالها هدفين.
مشوار الأهلي في الموسم الرياضي الحالي 2025-2026
انطلق فريق الأهلي الأول لكرة القدم الموسم الرياضي الحالي 2025-2026 بأداء ملفت وأكد على مكانته بين الكبار، بعدما بدأ موسمه بتحقيق لقب كأس السوبر السعودي، ليضيف بذلك إنجازًا جديدًا إلى سجله الحافل بالبطولات. جاء هذا التتويج بعد فوز الأهلي الكبير على القادسية بنتيجة (5-1) في نصف النهائي، قبل أن يحسم البطولة أمام النصر عبر ركلات الترجيح في النهائي، في مباراة شهدت قوة الذكاء التكتيكي والتركيز العالي من لاعبي الفريق تحت قيادة الجهاز الفني.
موسم الأهلي لا يسير على خط واحد، إذ يشوبه تذبذب النتائج بشكل كبير، فالفريق يُحقق انتصارات قوية ونتائج إيجابية أحيانًا وأحيانًا أخرى يفقد نقاطًا ويخسر مباريات تمثل صدمة لجمهوره.
الأهلي فاجأ جمهوره بالخسارة أمام بيراميدز المصري (1-3) في المباراة النهائية لبطولة كأس القارات للأندية، ما أهدر عليه فرصة تحقيق لقب عالمي، فيما نجح الفريق في حجز مقعده في نصف نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين بعدما تخطى العربي والباطن في المرحلتين السابقتين، ومن ثم أطاح بالقادسية عقب لقاء مثير انتهى بالتعادل 3-3 وحسمه الأهلي لصالحه بركلات الترجيح، ومن المقرر أن يُواجه الأهلي في إحدى قمة نصف النهائي.
في دوري روشن السعودي، حقق الأهلي فوزًا مثيرًا في الجولة الأخيرة على القادسية بهدفين مقابل هدف واحد، بعدما كان قد هزم جاره الاتحاد في الجولة الثامنة بهدف نظيف سجله نجمه رياض محرز، وبهذا ارتفع رصيده إلى 19 نقطة ليصعد إلى المركز الرابع خلف النصر المتصدر بـ5 نقاط كاملة، والذي تنقصه مباراة سيلعبها مساء اليوم أمام الخليج.
الأهلي لم يخسر حتى الآن في دوري روشن السعودي، لكنه فقد 8 نقاط بالتعادل أمام الاتفاق والهلال والشباب والرياض، وفي المقابل استطاع الفوز على نيوم والحزم والنجمة والاتحاد، وهو ما يجعل الشكوك تُحيط بموقفه من المنافسة على لقب الدوري وتحصر حظوظه في حجز مقعد مؤهل لدوري أبطال آسيا للنخبة الموسم القادم.
في دوري أبطال آسيا للنخبة، الذي يحمل الفريق الجداوي لقبه، كانت البداية ممتازة بالفوز على ناساف كارشي الأوزبكي بأربعة أهداف مقابل هدفين، لكن الفريق تعثر في الجولة الثانية بالتعادل مع الدحيل بهدفين لكل فريق.
الجولتين الثالثة والرابعة شهدتا صحوة الأهلي بتحقيق الفوز على الغرافة القطري 4-0 ومواطنه السد بهدفين مقابل هدف واحد، لكن الجولة الخامسة شهدت مفاجأة مدوية بسقوطه أمام الشارقة بهدف دون رد.