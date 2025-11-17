أخبار الأهلي اليوم | تفاصيل عروض التجديد لـ"الثلاثي الأجنبي" .. تسويق إيفان توني وتصريح هيرفي رينارد المثير عن صالح أبو الشامات

أعلن برنامج "المنتصف" فتح البرتغالي روي بيدرو باراز، المدير الرياضي للنادي الأهلي، ملف تجديد 3 من نجوم الفريق الأول لكرة القدم؛ من أجل ضمان بقائهم، خلال الفترة القادم.

هذا الثلاثي الأهلاوي؛ هم: الحارس السنغالي إدوارد ميندي وقلب الدفاع التركي ميريح ديميرال ومتوسط الميدان الإيفواري فرانك، والذين تنتهي عقودهم في 30 يونيو 2026.

ووفقًا للبرنامج؛ يريد بيدرو باراز تجديد عقد كيسييه لمدة موسم رياضي واحد فقط، حتى 30 يونيو 2027.

أما بالنسبة لميندي.. اقترح المدير الرياضي للأهلي على وكيل أعماله، تجديد عقد الحارس لمدة عامين حتى 30 يونيو 2028؛ حسب نفس البرنامج دائمًا.

وأكد البرنامج أن بيدرو باراز يفاوض وكيل أعمال ديميرال؛ لتجديد عقد المدافع لمدة موسمين، أو أكثر من ذلك.