محمود خالد

"أنزل درجة أولى لأصبح الأفضل" .. رد كوميدي من عبدالله فلاته على جدل شعبية الاتحاد والأهلي!

مطالبات بعودة النظام القديم وأزمة النصر في "تسويق" رونالدو..

لا تزال قضية الحضور الجماهيري لمباريات دوري روشن السعودي، تشغل عنوانًا رئيسًا في الأوساط الرياضية، في ظل الجدل حول شعبية الأندية الكبار، وظاهرة قلة الحضور في عدد من مباريات الأندية، خلال الموسم الرياضي الجاري "2025-2026".

المؤشرات تؤكد تفوقًا واضحًا لناديي الاتحاد والأهلي، في الحضور الجماهيري للمباريات، مقارنة بالهلال والنصر، علمًا بأن مباراة ديربي جدة، في الجولة الثامنة، شهدت حضور أكثر من 46 ألف متفرج، فيما تشهد مباريات أخرى، نسبة قليلة من الحاضرين، على غرار مباراة الشباب والاتفاق، التي شهدت حضور 1895 متفرج، وتواجد 852 مشجع في مباراة الفيحاء والأخدود، و550 مشجع بلقاء الرياض وضمك.

  • جمهور الاتحاد دائمًا ممتلئ .. ورد فلاته على أفضلية الأهلي

    وفي هذا السياق، قال الناقد الرياضي عبدالله فلاته، عبر برنامج "أكشن مع وليد"، إن جماهير الاتحاد دائمًا ما تملأ المدرجات، سواءً كانت المباراة على ملعب العميد أم خارجه، وحضوره ليس مرتبطًا بملعب محدد.

    في المقابل، طالب فلاته بالعودة لتطبيق النظام القديم، قبل سنتين، بوجود دعم مالي من قِبل وزارة الرياضة، للحضور الجماهيري، من أجل التحفيز على زيادة تواجد المشجعين في المباريات، بل ويصل الأمر إلى تكفل الأندية بشراء التذاكر وتوزيعها مجانًا للجماهير، مضيفًا أنه من العيب أن دوري يمتلك عددًا من نجوم الكرة العالمية، وتكون المدرجات خالية.

    وشدد الناقد محمد الحارثي على أفضلية الاتحاد والأهلي في الحضور الجماهيري، وهو الرأي الذي أيّده المحلل الرياضي أحمد الفهيد، إلا أنه أكد أن جمهور الأهلي في المرتبة الأعلى، لأنه كان يملأ المدرجات، حتى عندما كان الفريق يلعب في دوري الدرجة الأولى، ليعلّق فلاته بشكل ساخر، قائلًا "هل أنزل درجة أولى لأكون الأفضل؟".

    أزمة تسويق النصر لرونالدو

    من جانبه، علّق الحارثي على هذا الطرح، مستشهدًا بنادي النصر، بقوله إن "الأصفر" يملك نجمًا أسطوريًا بحجم كريستيانو رونالدو، ورغم ذلك، فإنه غير قادر على ملء مدرجات تبلغ 22 ألف متفرج (يقصد ملعب الأول بارك).

    وتحدّث البرتغالي جورج جيسوس، المدير الفني للنصر، في أكثر من مناسبة، عن جماهير العالمي، مطالبًا إياهم بمؤازرة الفريق وملء مدرجات الملعب بالكامل، مؤكدًا أن متصدر الدوري يستحق أن تتواجد جماهيره، وأنها قادرة على ملء 23 ألف مقعد بسهولة.

    وحول ذلك الأمر، قال الحارثي إن الأزمة هنا تعود إلى نادي النصر، والذي يحتاج إلى المزيد من التسويق لما يملكه من "أيقونة عالمية".

  • دعم الوزارة .. هل يكفي؟

    واستعرض مقدم البرنامج، علي الصوابي، بيانات من وزارة الرياضة، حول استراتيجية دعم الحضور الجماهيري في المباراة، بتخصيص مبلغ 151 مليون ريال، بزيادة عن البيان الصادر في ديسمبر 2024، بتخصيص مبلغ 128 مليون ريال، ضمن الاستراتيجية، فيما يتم الدعم بناءً على عدة عوامل، تتعلق بعدد المنصات التي تروج لتذاكر يوم المباراة، وتفعيل مناطق الجماهير وعدد نقاط البيع المتاحة خلال يوم المباراة، فضلًا عن عدد العروض الترويجية قبل وخلال المباراة.

    هذا الملف أثار حالة من الجدل، حول ما إذا كان المبلغ المخصص يكفي للأندية، فيما قال فلاته إن إيجار ملعب الإنماء بجدة - على سبيل المثال - 627 ألف ريال لكل مباراة، بالإضافة إلى مبالغ الشركة الأمنية، و10% من دخل المباراة، لاستبيان المصروفات الواقعة على الأندية، فيما علق الصوابي بأن هذه المبالغ تُدفع للملاعب المخصخصة، بالإضافة لمبلغ الشركة المنظمة للفعاليات والحكام الأجانب.

    تيفو الاتحاد

    وطالب عبد الله فلاته، أيضًا، بضرورة دعم رفع لوحات التيفو في المدرجات، كأول معيار لعدد الحضور الجماهيري، مضيفًا أن جمهور العميد لا يحتاج للدعم المبني على الحضور، لأنهم "يبلعون التذاكر" متى نزلت، على حد وصفه.

    ونوّه فلاته بأن وجود التيفو كمعيار للحضور الجماهيري، يزيد من جماليات الدوري السعودي على مستوى العالم، فيما أكد أن نادي مثل الاتحاد لا يحتاج لدعم الحضور لأن جماهيره دومًا ما تملأ المدرجات.

    دوري روشن بعد 8 جولات

    ويواصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، تربعه في صدارة ترتيب دوري روشن السعودي، بعد مرور ثماني جولات منذ انطلاق موسم 2025-2026، حيث يحافظ على العلامة الكاملة، برصيد 24 نقطة.

    ويأتي التعاون في الوصافة بـ21 نقطة، بعدما حقق 7 انتصارات متتالية، مقابل هزيمة وحيدة أمام "المتصدر"، بينما يحلّ الهلال ثالثًا في الجدول، برصيد 20 نقطة، بعد بداية شهدت نتائج متذبذبة، قبل أن يستعيد الزعيم مساره مع سيموني إنزاجي.

    ويحل القادسية والأهلي في المركزين الرابع والخامس بـ17 و16 نقطة، فيما يملك الاتحاد، حامل اللقب، 11 نقطة في رصيده، لتضعه في المركز الثامن.

    وخسر الاتحاد، عددًا من مواجهات الكبار، بسقوطه أمام النصر في الجولة الرابعة (0-2)، وأمام الهلال في الجولة السادسة (0-2)، وضد الأهلي (0-1) في الجولة الثامنة، فيما حقق "ريمونتادا تاريخية"، أمام الخليج، ليعود من تأخره برباعية للتعادل (4-4)، للمرة الأولى في تاريخ المسابقة.

    وبالمثل حقق الأهلي عودة "مفاجئة" أمام الهلال، على ملعب الإنماء، بعدما تقدم الأزرق بثلاثية، قبل أن تنجح كتيبة ماتياس يايسله في العودة بنقطة التعادل، بانتهاء المباراة (3-3).