أصبح ملف اللاعب مراد هوساوي أحد أكثر الملفات سخونة في سوق الانتقالات السعودي، إذ يجذب نجم وسط الخليج اهتمام عدد من أندية دوري روشن السعودي أبرزها الهلال والاتحاد، الجديد في الأمر كشفت عنه مصادر صحفية ويحمل إزعاجًا للناديين العملاقين، فما هو؟
رئيس الخليج قد يرفع الراية البيضاء .. الاتحاد لم يعد منافس الهلال الوحيد في صفقة مراد هوساوي!
الاتحاد لم يعد منافس الهلال الوحيد
أكدت صحيفة الشرق الأوسط السعودية أن الاتحاد لم يعد المنافس الوحيد للهلال في صفقة مراد هوساوي نجم وسط الخليج المنضم حديثًا للمنتخب السعودي والمتوقع ظهوره معه في كأس العرب التي ستنطلق في قطر خلال ديسمبر القادم.
الهلال أرسل خطابًا رسميًا للخليج بهدف التعاقد مع هوساوي، فيما اقتصر اهتمام الاتحاد على الحديث الشفوي، وقد أوضحت الشرق الأوسط أن عددًا من الأندية الأخرى بدأت الحديث شفهيًا كذلك مع إدارة الخليج حول اللاعب، مشيرة إلى أن تلك الأندية هي التي خضعت للخصخصة، مما يعني أن القائمة تضم النصر والأهلي والقادسية ونيوم على الأرجح.
رئيس الخليج يرفع الراية البيضاء؟
كان أحمد خريده، رئيس نادي الخليج، قد أكد في تصريحات سابقة لقناة "ثمانية" وصول عرض رسمي من الهلال للتعاقد مع هوساوي، لكن مشيرًا في نفس الوقت إلى أنه يرفض التخلي عنه قبل نهاية الموسم الجاري.
حيث قال "نعم، وصلنا عرض رسمي من الهلال، وهذا أمر متوقع لأن مراد يُعد من أبرز اللاعبين في الفريق، وكنا نعلم أن تألقه سيثير اهتمام الأندية الكبرى. مراد قطعة مهمة جدًا في الفريق، وهدفنا أن يستمر معنا لتحقيق أهداف النادي."
صحيفة الشرق الأوسط أفادت أن الخليج بدأ يُفكر بالخيارات الأخرى وأبرزها بيع عقد هوساوي خلال يناير القادم، مشيرة إلى أن الإدارة بقيادة خريدة جهزت شروطها المالية بشأن الصفقة، وذلك بالتنسيق مع نادي ضمك الذي يمتلك 40% من عائد البيع حسب عقد انتقال اللاعب للخليج.
هوساوي كان قد انضم للخليج مقابل أقل من مليون ريال سعودي لكن بشرط امتلاك أحد 40% من نسبة بيعه مستقبلًا، وهو ما يُتوقع أن يُساهم في اشتعال المزاد حول اللاعب في ظل اهتمام كبار وأغنياء دوري روشن بضمه.
كانت صحيفة اليوم السعودية قد أوضحت أن الخليج حدد سعر هوساوي بـ100 مليون ريال سعودي، لكن ربما يزداد هذا السعر بعد التنافس الرهيب على خدمات اللاعب، وقد أوضحت الشرق الأوسط أن الخليج ترفض تمامًا تكرار خطأ صفقة صالح أبو الشامات والتخلي عن هوساوي بسعر زهيد.
ماذا قدم هوساوي مع الخليج؟
يواصل النجم الشاب مراد هوساوي، البالغ من العمر 24 عامًا، تألقه اللافت في ملاعب الكرة السعودية، بعد مسيرة تصاعدية بدأت من الفئات السنية في نادي أحد، وصولًا إلى التألق مع الخليج ضمن منافسات دوري روشن السعودي.
بدأ هوساوي مسيرته الكروية في نادي أحد، حيث تدرج في مختلف الفئات حتى صعد إلى الفريق الأول صيف عام 2022، ليبدأ هناك أولى خطواته الاحترافية.
وفي صيف 2024، انتقل اللاعب إلى صفوف الخليج على سبيل الإعارة لمدة موسم واحد، قبل أن يحسم النادي صفقة انتقاله بشكل نهائي في صيف 2025، بعقد يمتد حتى 30 يونيو 2029.
وخلال مسيرته مع الخليج حتى الآن، شارك هوساوي في 41 مباراة رسمية بمختلف البطولات، سجل خلالها هدفين وصنع هدفين آخرين، ليصبح أحد أبرز عناصر خط الوسط في الفريق، ولاعبًا يحظى باهتمام الأندية الكبرى في المملكة بفضل مستوياته المستقرة وأدائه المتوازن داخل الملعب.
موسم الهلال
أنهى فريق الهلال رحلة تاريخية في بطولة كأس العالم للأندية 2025 التي استضافتها الولايات المتحدة الأمريكية، حيث قدّم الأزرق مستويات لافتة نالت إشادة واسعة، قبل أن يعود سريعًا إلى أجواء المنافسات المحلية في دوري روشن السعودي، مكتفيًا بالانسحاب من المشاركة في بطولة كأس السوبر السعودي التي جرت في هونج كونج خلال أغسطس الماضي بسبب ضغط جدول المباريات والاستعدادات الخاصة للموسم الجديد.
وبالعودة إلى مشوار الفريق المحلي، فقد استهل الهلال موسمه بانطلاقة قوية حين تغلب على الرياض بهدفين نظيفين، ليعلن عن نواياه مبكرًا في المنافسة على اللقب.
لكن سرعان ما تعثر في الجولة التالية بتعادل مفاجئ أمام القادسية بنتيجة (2-2)، ثم واصل نزيف النقاط بتعادل مثير مع الأهلي انتهى بنتيجة (3-3) في واحدة من أكثر مباريات الدوري إثارة حتى الآن، ومع ذلك، استعاد الفريق عافيته سريعًا وحقق فوزًا مهمًا على الأخدود بثلاثية مقابل هدف، ليعود من جديد إلى درب الانتصارات، وفي الجولة الخامسة سحق الاتفاق بخمسة أهداف دون رد.
الجولات الأخيرة في دوري روشن السعودي شهدتا تأكيد الهلال على عودته القوية للمنافسة على لقب الدوري، حيث هزم الاتحاد في الكلاسيكو بهدفين نظيفين ثم هزم الشباب في ديربي الرياض المصغر بهدف نظيف، وفي آخر الجولات نجح في تخطي النجمة بأربعة أهداف مقابل هدفين.
وفي موازاة مشواره في الدوري، تمكن الهلال من التأهل إلى دور الـ16 في كأس خادم الحرمين الشريفين بعدما تجاوز فريق العدالة بهدف وحيد في مباراة صعبة حُسمت بتفاصيل صغيرة.
وعلى الصعيد القاري، بدأ الزعيم مسيرته في نسخة هذا الموسم من دوري أبطال آسيا للنخبة بقوة، حيث تفوق على الدحيل القطري بنتيجة (2-1)، ليضع قدمًا ثابتة في صدارة مجموعته.
واصل الهلال تألقه القاري وحقق فوزه الثاني تواليًا في مرحلة الدوري بدوري أبطال آسيا للنخبة، وذلك بعد أن انتصر على ناساف كارشي الأوزبكي في عقر داره بثلاثة أهداف مقابل هدفين، في مباراة مثيرة أكدت شخصية الفريق وقدرته على العودة بنتائج إيجابية من أصعب الملاعب الآسيوية، وقد عزز الفريق سجله القاري الممتاز بالفوز على السد القطري في الجولة الثالثة بنتيجة 3-1 في الرياض وأخيرًا هزم الغرافة في قطر بهدفين مقابل هدف واحد.