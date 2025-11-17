في فترة مهمة للمنتخب السعودي، لم يتهرب الفرنسي هيرفي رينارد؛ المدير الفني للأخضر، من الحديث عن بعض القضايا الجدلية المثارة في الإعلام، معلقًا على احتمالية رحيله عقب كأس العرب 2025.
"من يريد رحيلي لديه مصالح خاصة" .. هيرفي رينارد يرد على منتقديه ويكشف "عيب" صالح أبوالشامات قبل الأهلي
المنتخب السعودي يلاقي الجزائر وديًا
عقد رينارد اليوم الإثنين، مؤتمرًا صحفيًا، قبل مواجهة المنتخب الجزائري غدًا الثلاثاء، في إطار ودي، في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً - بتوقيت مكة المكرمة -.
مواجهة محاربي الصحراء هي ثاني وديات الصقور الخضر خلال التوقف الدولي بنوفمبر الحالي، بعد الفوز قبل يومين أمام كوت ديفوار بهدف نظيف.
وتأتي هذه الوديات استعدادًا لخوض منافسات كأس العرب 2025، التي تستضيفها قطر خلال الفترة من 25 من نوفمبر الجاري وحتى 18 ديسمبر المقبل.
- Getty Images Sport
هل يرحل رينارد عن السعودية؟
خلال المؤتمر الصحفي، عُرض على المدرب الفرنسي بعض الآراء التي ترى أنه ليس الرجل المناسب للمرحلة المقبلة، وتحديدًا كأس العالم 2026، مطالبين برحيله والتعاقد مع من هو أفضل.
في هذا الشأن، علق رينارد ملمحًا لوجود بعض الأشخاص الذين يسعون وراء مصالحهم على حساب المنتخب السعودي.
وقال الفرنسي: "هذه كرة القدم وهذه هي الحياة؛ هناك أحيانًا بعض الأشخاص الذين لديهم مصالح خاصة، أما أنا فتركيزي دائمًا ما يكون على عملي وعلى المنتخب السعودي".
أما عن المستقبل، فقد أعرب رينارد عن عزمه العودة للعمل في إفريقيا مرة أخرى، بعد تجاربه السابقة مع منتخبات زامبيا، أنجولا، كوت ديفوار والمغرب.
وأوضح: "المنتخب الجزائري تواصل معي من قبل بالفعل، لكن الآن لديه مدرب جيد، أتمنى له التوفيق في كأس أمم إفريقيا وكأس العالم. لكن بشكل عام أنوي بالفعل العودة للقارة السمراء يومًا ما".
- Getty Images Sport
"عيب" صالح أبوالشامات قبل الأهلي
الصحفيون كذلك خلال المؤتمر الصحفي اتهموا رينارد بأنه يستهدف ضم لاعبي الأندية الكبيرة فقط، مدللين على ذلك حصول صالح أبوالشامات مؤخرًا على فرصة بعدما انضم للأهلي في الميركاتو الصيفي 2025، فيما كان يتجاهله الفرنسي خلال فترة لعبه مع الخليج.
هنا أجاب صاحب الـ57 عامًا: "ما هو تعريف النادي الكبير بالنسبة لكم؟، بالنسبة لي لا يهم في أي نادٍ يلعب اللاعب. لو نظرتم للتشكيلة الحالية ستجدون لاعبين من الخليج، التعاون وغيرهم. هناك العديد من اللاعبين يعملون بشكل جيد".
واستطرد: "العامل الأهم بالنسبة لي هو الاستمرارية، لا يعني شيء أن يؤدي اللاعب لمدة شهر ثم ينخفض مستواه، لذلك الأهم دائمًا الاستمرارية"، في إشارة لعدم ثبات مستوى أبوالشامات خلال فترة تمثيله للخليج.
أهدافه مع المنتخب السعودي .. وإشادة خاصة بسالم الدوسري
تعد مواجهة المنتخب السعودي أمام نظيره الجزائري في الغد هي المباراة رقم 61 لهيرفي رينارد مع الأخضر، على مدار فترتين تدريبيتين، متساويًا مع ناصر الجوهر كالثنائي الأكثر خوضًا للمباريات على رأس القيادة الفنية للصقور الخضر.
عن هذا، علق رينارد: "هذا الرقم يعد شرفًا كبيرًا لي، أشكر هذا البلد وكل من ساعدني، وأشكر وزارة الرياضة والاتحاد السعودي على الدعم والثقة. أنا أطمح للمزيد وأن أصل لما هو أبعد من ذلك".
وعن غياب الأخضر عن تحقيق البطولات منذ سنوات وما إذا كان الهدف هو تحقيق كأس العرب هذه المرة، قال الفرنسي: "نحن دائمًا ما نشارك في البطولات لتحقيق أفضل النتائج".
وانتقل للحديث عن قائد المنتخب الوطني سالم الدوسري، الذي سيخوض في الغد أمام محاربي الصحراء المباراة الدولية رقم 100 له، حيث كال رينارد له المديح: "شرف كبير لي تدريب لاعبين مثل التورنيدو، لقد عملنا معًا ست سنوات، ورأيت أنه يقدم الكثير للمنتخب ولناديه، بجانب تحقيقه أفضل لاعب في آسيا مؤخرًا".
واختتم: "سالم لديه الكثير لتقديمه مع المنتخب، والدرس الأكبر للجيل القادم بأن يكون لاعبًا محترفًا خارج الملعب قبل أن يكون داخله".
وماذا بعد للمنتخب السعودي؟
بعد معسكر نوفمبر الجاري، من المقرر أن يعلن هيرفي رينارد على القائمة النهائية التي ستخوض معه منافسات كأس العرب 2025.
وقد أسفرت القرعة عن تواجد منتخب السعودية، في "المجموعة الثانية" من بطولة كأس العرب 2025؛ إلى جانب كل من المغرب، وعمان أو الصومال، والمتأهل من مواجهة اليمن وجزر القمر.
أما باقي مجموعات كأس العرب 2025؛ فجاءت على النحو التالي:
* المجموعة الأولى: قطر، تونس، سوريا أو جنوب السودان، فلسطين أو ليبيا.
* المجموعة الثالثة: مصر، الأردن، الإمارات، الكويت أو موريتانيا.
* المجموعة الرابعة: الجزائر، العراق، البحرين أو جيبوتي، لبنان أو السودان.
ويريد المنتخب السعودي من المشاركة هذه النسخة في تحسين صورته التي ظهر بها في عام 2021، حيث شارك وقتها بالصف الثاني، وودع من دور المجموعات حاصدًا نقطة وحيدة، محتلًا بها المركز الثالث في مجموعة ضمت المغرب (9 نقاط)، الأردن (6)، وفلسطين (1).
حصد الأخضر نقطته الوحيدة من التعادل أمام فلسطين بهدف لكل منهما، فيما خسر أمام المغرب (1-0)، وأمام الأردن (1-0) أيضًا.