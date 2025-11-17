"من يريد رحيلي لديه مصالح خاصة" .. هيرفي رينارد يرد على منتقديه ويكشف "عيب" صالح أبوالشامات قبل الأهلي

عقد رينارد اليوم الإثنين، مؤتمرًا صحفيًا، قبل مواجهة المنتخب الجزائري غدًا الثلاثاء، في إطار ودي، في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً - بتوقيت مكة المكرمة -.

مواجهة محاربي الصحراء هي ثاني وديات الصقور الخضر خلال التوقف الدولي بنوفمبر الحالي، بعد الفوز قبل يومين أمام كوت ديفوار بهدف نظيف.

وتأتي هذه الوديات استعدادًا لخوض منافسات كأس العرب 2025، التي تستضيفها قطر خلال الفترة من 25 من نوفمبر الجاري وحتى 18 ديسمبر المقبل.