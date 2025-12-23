أخبار الأهلي اليوم | خطة مفاجئة للإطاحة بجالينو .. قرار آسيوي سار ومقترح لإنقاذ الشباب

فجّر موقع "365Scores" مفاجأة كبيرة مساء اليوم الثلاثاء؛ بخصوص خطة النادي الأهلي في الميركاتو الشتوي القادم "يناير 2026"، لإعادة ترتيب أوراق الفريق الأول لكرة القدم.

الموقع كشف عن أن الأهلي، بقيادة مديره الرياضي البرتغالي روي بيدرو باراز؛ يخطط للاستغناء عن الظهير البلجيكي ماتيو دامس، إلى جانب الجناح البرازيلي ويندرسون جالينو.

وأعلن الموقع أن روي بيدرو، يريد تعويض دامس وجالينو بصفقتين؛ هما: "جناح أيسر أجنبي كبير، ومهاجم مواليد".

وشدد على أن من ضمن الخطة الأهلاوية أيضًا؛ تصعيد عناصر شابة من صفوف الفئات السنية إلى الفريق الأول لكرة القدم، مع منحها الفرصة تدريجيًا.