يحل الأهلي ضيفًا على نظيره الفتح، مباراة هامة ضمن مواجهات الجولة الحادية عشر من دوري روشن السعودي 2025-2026، والتي تجمع بينهما على ملع ميدان تمويل الأولى.

الأهلي يحتاج لتحقيق الانتصار ليقترب أكثر من الصدارة، إذ يحتل المركز الرابع برصيد 19 نقطة وبفارق 8 نقاط عن النصر صاحب المركز الأول.

أما الفتح، يتواجد في المركز قبل الأخير برصيد 5 نقاط فقط، ولم يحقق سوى انتصار وحيد فقط.

وفي التقرير التالي من موقع جول، نتعرف معًا على موعد مباراة الأهلي القادمة ضد الفتح في دوري روشن السعودي 2025-2026 والقنوات الناقلة.