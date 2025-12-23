رسميًا | الاتحاد الآسيوي يُحدد ملاعب الأدوار الإقصائية ونهائي دوري أبطال آسيا للنخبة 2025-2026

أعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم في بيان رسمي اليوم الثلاثاء عن اعتماد إقامة مباريات المراحل الإقصائية من دوري أبطال آسيا للنخبة في مدينة جدة السعودية للموسم الثاني على التوالي.

وأوضح البيان أن المباريات ستقام على ملعبين، هما ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية وملعب مدينة الأمير عبدالله الفيصل الرياضية في المدينة الساحلية، مشيرًا إلى أن هذا تكرار لما حدث في نسخة العام الماضي التي تُوج بها النادي الأهلي السعودي.

وأوضح الاتحاد القاري أن كل ملعب من الملعبين سيستضيف مباراتين من دور الـ8 ومباراة من نصف النهائي، مشيرًا إلى أن الملعبين من الملاعب التي ستحتضن مباريات كأس آسيا 2027 التي ستقام في السعودية.

وأضاف البيان حول مواعيد المباريات "تُقام المباريات بنظام مركزي فريد يضم أفضل ثمانية أندية آسيوية في مواجهات من مباراة واحدة تبدأ من ربع النهائي بين 16 و18 أبريل، تليها نصف النهائي يومي 20 و21 أبريل".