أعلن الاتحاد الآسيوي رسميًا الملاعب التي ستستضيف مباريات المراحل الإقصائية من دوري أبطال آسيا للنخبة 2025-2026، وكذلك ملعب المباراة النهائية.
رسميًا | الاتحاد الآسيوي يُحدد ملاعب الأدوار الإقصائية ونهائي دوري أبطال آسيا للنخبة 2025-2026
ملاعب المباريات الإقصائية
أعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم في بيان رسمي اليوم الثلاثاء عن اعتماد إقامة مباريات المراحل الإقصائية من دوري أبطال آسيا للنخبة في مدينة جدة السعودية للموسم الثاني على التوالي.
وأوضح البيان أن المباريات ستقام على ملعبين، هما ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية وملعب مدينة الأمير عبدالله الفيصل الرياضية في المدينة الساحلية، مشيرًا إلى أن هذا تكرار لما حدث في نسخة العام الماضي التي تُوج بها النادي الأهلي السعودي.
وأوضح الاتحاد القاري أن كل ملعب من الملعبين سيستضيف مباراتين من دور الـ8 ومباراة من نصف النهائي، مشيرًا إلى أن الملعبين من الملاعب التي ستحتضن مباريات كأس آسيا 2027 التي ستقام في السعودية.
وأضاف البيان حول مواعيد المباريات "تُقام المباريات بنظام مركزي فريد يضم أفضل ثمانية أندية آسيوية في مواجهات من مباراة واحدة تبدأ من ربع النهائي بين 16 و18 أبريل، تليها نصف النهائي يومي 20 و21 أبريل".
ملعب المباراة النهائية
بيان الاتحاد الآسيوي حدد كذلك ملعب المباراة النهائية التي ستُقام في الـ25 من إبريل القادم.
واختار الاتحاد القاري ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية لاستضافة النهائي، مشيرًا إلى أن البطل المتوج سيحصل على جائزة مالية تبلغ 12 مليون دولار أمريكي.
وتُعد تلك فرصة عظيمة لناديي الاتحاد والأهلي السعوديين، حيث يُعد الملعب ملعبهما البيتي في دوري روشن السعودي.
نظام التأهل ومباريات دور الـ16
ينص نظام دوري أبطال آسيا للنخبة على إقامة مرحلة الدوري في كل من مسار شرق وغرب القارة من 12 فريقًا، بحيث يلعب كل فريق 8 مباريات في تلك المرحلة ويتأهل في النهاية أصحاب المراكز الـ8 الأولى لدور الـ16.
وتُقام مباريات دور الـ16 بنظام الذهاب والإياب بشكل منفصل لكل مسار، وستُلعب مباريات مسار شرق آسيا خلال الفترة من 3 إلى 11 مارس القادم، فيما مواجهات غرب آسيا خلال الفترة من 2 إلى 10 مارس المقبل.
وبعد انتهاء دور الـ16، ستُجرى قرعة ربع ونصف النهائي يوم 25 مارس 2026، بحيث تُلعب المباريات القادمة بنظام الدورة المجمعة والمباراة الواحدة في جدة.
المنافسة في غرب آسيا
يتصدر الهلال جدول ترتيب مرحلة الدوري من دوري أبطال آسيا للنخبة بالعلامة الكاملة من 6 مباريات، حيث استطاع الفوز بها جميعًا وآخرها مساء أمس على الشارقة الإماراتي بهدف نظيف.
ويتواجد تراكتور الإيراني ثانيًا بنقاطه الـ14، ومن ثم الأهلي السعودي والوحدة الإماراتي ولكل منهما 13 نقطة، وقد لعبت كل تلك الفرق 6 مباريات.
ويتواجد شباب الأهلي الإماراتي خامسًا بـ10 نقاط من 5 مباريات، فيما يمتلك الدحيل القطري والشارقة الإماراتي 7 نقاط لكل منهما في المركزين السادس والسابع، وقد لعبا مباراة الجولة السادسة بالفعل، فيما يحجز الاتحاد المقاعد الثامن والأخير في قائمة المتأهلين لدور الـ16 برصيد 6 نقاط من 5 مباريات، ويُشاركه نفس الرصيد فريق الغرافة القطري لكن من 6 مباريات.
وتُعد فرص الثلاثي، السد القطري والشرطة العراقي وناساف الأوزبكي، شبه منعدمة في التأهل لدور الـ16، حيث يتذيلون قائمة الترتيب بنقطتين ونقطة واحدة وصفر من النقاط على الترتيب.
وتُختتم مرحلة الدوري بعد جولتين، ويُنتظر في الجولة القادمة موقعة حاسمة بين الاتحاد والغرافة، فيما يحتاج السد إلى معجزة لاقتحام قائمة المتأهلين لثمن النهائي.