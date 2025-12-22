على رياض محرز الخوف بجدية! .. نجوم الأهلي يتحررون ويقاتلون بدونه ومدرب الشرطة شريك في "الخماسية المؤلمة"

لن نكذب عندما نقول إن العملاق الجدّاوي النادي الأهلي؛ هو عنوان "المتعة الكروية" في السعودية، إذا ما كان في يومه الحقيقي.

هذه المقولة اتضحت كثيرًا في السابق، وتأكدت خلال مواجهة الأهلي ومستضيفه الشرطة العراقي، مساء اليوم الإثنين، ضمن منافسات الجولة السادسة من مرحلة الدوري بمسابقة دوري أبطال آسيا "النخبة"، للموسم الرياضي الحالي 2025-2026.

الأهلي حقق فوزًا كبيرًا للغاية (5-0) ضد الشرطة؛ ليصل إلى النقطة 13 في "المركز الثالث"، والتي ضمنت له التأهُل إلى ثمن نهائي النخبة الآسيوية رسميًا.

وسجل خماسية الأهلي في الشباك العراقية؛ كل من "روجر إيبانيز، إيفان توني، ويندرسون جالينو، صالح أبو الشامات وزياد الجهني"، في الدقائق 30 و56 و72 و81 و86 على التوالي.

وتحقق هذا الفوز الكبير؛ رغم الغيابات الكثيرة في صفوف الفريق الأهلاوي، ما يزيد من أحقيته وجماليته.

وتستعرض النسخة العربية من موقع "جول" من ناحيتها، أبرز النقاط التي يُمكن الوقوف أمامها؛ بعد فوز الأهلي الكبير على الشرطة، مساء يوم الإثنين..