Al Ahli SFC v Al Fayha - Saudi Pro LeagueGetty Images Sport
أحمد فرهود

أخبار الأهلي اليوم | تفاصيل أزمة إيفان توني .. الاتفاق مع رياض محرز لـ"تجديد عقده" واللاعب يرد على سخرية الجمهور

تعرف على أبرز أخبار النادي الأهلي اليوم الأربعاء 10 ديسمبر 2025..

ترصد النسخة العربية من موقع "جول"، أبرز أخبار النادي الأهلي السعودي، اليوم الأربعاء الموافق العاشر من ديسمبر 2025؛ وما يدور حول الفريق.

أخبار الأهلي اليوم.. نشرة تُقدم لكم أبرز ما يتعلق بالفريق السعودي؛ سواء سوق الانتقالات أو الاستعدادات للمباريات أو تصريحات المدرب واللاعبين والمسؤولين الإداريين، وغيرها من الأنباء المتعلقة بالراقي.

  • الأهلي يتفق مع رياض محرز لـ"تجديد عقده"!

    زفّ الإعلامي الرياضي سامي القاضي بشرى سارة إلى جماهير النادي الأهلي؛ بخصوص مستقبل النجم الجزائري رياض محرز، جناح الفريق الأول لكرة القدم.

    محرز البالغ من العمر 34 سنة، انضم إلى الأهلي صيف 2023، قادمًا من صفوف العملاق الإنجليزي مانشستر سيتي؛ وبعقدٍ لمدة 4 مواسم، حتى 30 يونيو 2027.

    وأعلن القاضي عبر حسابه الرسمي بمنصة "إكس"، مساء اليوم الأربعاء، اتفاق الأهلي مع محرز لتجديد عقده؛ لمدة موسم رياضي آخر، حتى 30 يونيو 2028.

    أرقام رياض محرز مع النادي الأهلي منذ صيف 2023 وحتى الآن:

    * مباريات: 97.

    * دقائق: 8.428.

    * مساهمات تهديفية: 75.

    * أهداف: 33.

    * تمريرات حاسمة: 42.

    ونجح محرز في التتويج مع الفريق الأهلاوي؛ بثنائية دوري أبطال آسيا "النخبة" 2024-2025، وكأس السوبر السعودي مطلع الموسم الرياضي الحالي.

    • إعلان
  • Como 1907 vs Al-Ahli - Como CupGetty Images Sport

    الأهلي يستعيد نجمه قبل مباراة الرجاء الودية

    استعاد النادي الأهلي محترفه التركي ميريح ديميرال، قلب دفاع الفريق الأول لكرة القدم؛ وذلك بعد انتهاء الإجازة الممنوحة له، بشكلٍ رسمي.

    ووفقًا لصحيفة "الميدان الرياضي"، أظهر ديميرال جاهزية بدنية كبيرة للغاية؛ رغم غيابه عن التدريبات الجماعية، خلال الفترة الماضية.

    وأشارت الصحيفة إلى أن النجم التركي، أصبح جاهزًا للمشاركة مع الأهلي ضد نادي الرجاء المغربي، في المباراة الودية المقررة يوم الجمعة القادم.

  • Al Ahli v Al Qadsiah: Saudi Pro LeagueGetty Images Sport

    أزمة خطيرة تلاحق إيفان توني في إنجلترا

    نجم الأهلي تحت طائلة القانون | نطحة في الوجه وكسر في الأنف .. إلقاء القبض على إيفان توني بعد اعتدائه على مشجع!

    لم يقض الإنجليزي إيفان توني، مهاجم النادي الأهلي، إجازة سعيدة بعدما منحه المدير الفني الألماني ماتياس يايسله فترة راحة سلبية؛ على خلفية توقف المنافسات في المملكة العربية السعودية، حيث ألقت الشرطة القبض عليه!.

    من تخريب سيارته إلى سقوطه في قبضة الشرطة! .. عندما تصبح "لندن المكروهة" نقطة حاسمة في مستقبل إيفان توني مع الأهلي

    عندما يُقرر لاعب ما الانتقال من نادٍ إلى آخر، هُناك مجموعة من العوامل التي يضعها في الحُسبان؛ مثل اسم الفريق ومشروعه الرياضي، بالإضافة إلى دقائق اللعب التي سيتحصل عليها.

    لكن أيضًا.. هُناك بعض اللاعبين يختارون ناديًا على حساب آخر؛ بسبب تفضيلهم للعيش في مدينة بعينها.

    بمعنى.. إذا كان هُناك أكثر من نادٍ كبير يتنافس على لاعب ما مثلًا، وهذا النجم لا يُفضل فريق على آخر رياضيًا واقتصاديًا؛ فهُنا قد تلعب المدينة دورًا حاسمًا، في اختياره.

    • ENJOYED THIS STORY?

    Add GOAL.com as a preferred source on Google to see more of our reporting

  • Como 1907 vs Al-Ahli - Como CupGetty Images Sport

    رياض محرز يرد على سخرية الجمهور.. وشرط صفقة محمد صلاح

    "كبر سني لكن لم أتحول لطفل!" .. رياض محرز يعلق بعد سخرية جمهور الأهلي من "فيديو التدريبات" واتهامه بضعف اللياقة

    رد النجم الجزائري رياض محرز، جناح فريق الأهلي الأول لكرة القدم، على سخرية الجماهير منه؛ بعدما جلس على الأرض خلال تدريبات فريقه، بالمعسكر المقام حاليًا بمقر النادي في جدة.

    "الراتب الضخم أصبح ماضيًا" .. السعودية تُحدد شرط التحرك للتعاقد مع محمد صلاح

    كشفت مصادر صحفية أوروبية عن شرط السعودية، للتحرك للتعاقد مع محمد صلاح؛ بعدما بات قريبًا من الرحيل عن ليفربول خلال بداية العام القادم أو عقب انتهاء الموسم الجاري، كما أكدت تلك المصادر أن الراتب الضخم لم يعد مطروحًا على الطاولة!.. فما القصة؟.

  • Al Ahli v Al Qadsiah: Saudi Pro LeagueGetty Images Sport

    مسيرة الأهلي في الموسم الرياضي الحالي 2025-2026

    بدأ فريق الأهلي الأول لكرة القدم الموسم الرياضي الحالي 2025-2026؛ بالتتويج بلقب كأس السوبر السعودي.

    أما في مسابقة دوري روشن السعودي.. يُعاني الفريق الأهلاوي من تذبذب في الأداء والنتائج؛ حيث فاز في 5 مباريات وتعادل في 4، خلال أول 9 جولات.

    وقاريًا.. فاز الأهلي (4-2) على ناساف كارشي الأوزباكي، ضمن منافسات الجولة الأولى من مرحلة الدوري، بمسابقة دوري أبطال آسيا "النخبة"؛ وذلك بعد أن كان مُتأخرًا بهدفين مقابل لا شيء، في البداية.

    لكن.. عملاق جدة تعثر في الجولة الثانية من النخبة الآسيوية؛ عندما سقط في فخ التعادل الإيجابي (2-2) مع نادي الدحيل القطري، قبل الفوز أمام الغرافة والسد في الجولتين الثالثة والرابعة.

    وعاد الأهلي للتعثر آسيويًا من جديد؛ وذلك عندما سقط في فخ الهزيمة (0-1) أمام الشارقة الإماراتي، في الجولة الخامسة من مرحلة الدوري.

    وأخيرًا.. وصل الأهلي إلى نصف نهائي مسابقة كأس خادم الحرمين الشريفين 2025-2026؛ بينما سقط (1-3) أمام بيراميدز المصري، ليخسر لقب كأس القارات الثلاث ضمن بطولة "الإنتركونتيننتال".

    * أرقام الأهلي في الموسم الرياضي الحالي:

    - مباريات: 20.

    - فوز: 13.

    - تعادل: 5.

    - خسارة: 2.

    - أهداف مسجلة: 48.

    - أهداف مستقبلة: 24.

دوري روشن السعودي
ضمك crest
ضمك
ضمك
الأهلي crest
الأهلي
الأهلي
0